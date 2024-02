Indignante: tiene cáncer, la tiraron al piso y le robaron la mochila de oxígeno

Los robos en Córdoba no discriminan sexo, edad ni clase social, entre otras variables. Sin embargo, lo que llama la atención es que los ladrones ya ni respeten a las personas que sufren de alguna enfermedad o discapacidad.La víctima de la inseguridad fue una mujer de 70 años que sufre de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) y, además, es paciente oncológica. La señora estaba entrando a su casa ubicada en barrio Alberdi y fue asaltada por un joven delincuente. Con violencia, la tiró al piso y le arrebató su concentrador de aire portátil, una especie de mochila de oxígeno.El hecho ocurrió pasadas las 22 en avenida Duarte Quirós al 2000. La hermana de la víctima habló cony contó que el aparato “solo funciona con un alimentador específico, por lo que no tiene valor de reventa”. La mochila es de color blanco y funda negra y la compraron en Estados Unidos a cambio de una cuantiosa suma en dólares.“Ya hicimos la denuncia. Estuve desde las 11 hasta las 17 en la comisaría. Por suerte a mi hermana le informaron que no tiene fractura de su costilla y está descansando en su casa. La mochila es indispensable para su traslado diario, dada su enfermedad”, explicó.