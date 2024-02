Maniató a mujer de 92 años para robarle dinero y hasta la carne de la heladera

Foto: Archivo.-

Una mujer de 92 años fue víctima de un asalto durante el que fue maniatada y despojada de su dinero, electrodomésticos, documentación personal y hasta la carne que guardaba en la heladera; el hecho de inseguridad ocurrió en la tarde de este martes en calles Los Ceibos y Casiano Calderón del barrio San Agustín de Paraná.



“Un hombre, de aproximadamente 40 años, entró a la casa, inmovilizó a la mujer, la maniató con cinta adhesiva y se alzó con tres monitores de PC de 17pulgadas, el DNI de la víctima, su tarjeta de débito y la de PAMI, dinero de manejo diario-por un monto que oscilaría entre los 5 y 10 mil pesos- y la carne que había en la heladera”, confirmó a Elonce el jefe de la comisaría decimosexta, Felipe Cabrera.



Según publicó Reporte 100.7, el delincuente, mientras le robaba a la mujer, le explicaba que debido a las necesidades y a no tener para comer y no tener para alimentar a su familia, tenía que delinquir.



Tal versión no fue confirmada por el comisario debido a que, según explicó, “la mujer, que tiene una edad avanzada, se encontraba en estado de shock y confundida debido a la situación de tensión que atravesó”.



Cuando el delincuente se fue, la víctima pudo dar aviso a un familiar, quien rápidamente alertó a la Policía y llegó al lugar en búsqueda del sujeto, pero hasta el momento -a dos días del hecho de inseguridad- no pudo ser localizarlo. (Elonce)