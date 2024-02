Violaron y asesinaron a una adolescente que había ido a tomar mate con un vecino

La localidad de La Toma, en la provincia de San Luis, se ve envuelta en luto y consternación tras el trágico asesinato de Zoe Abigail Pérez Mora, una joven de 17 años. Su cuerpo fue descubierto este martes, apuñalado, en una vivienda local, lo que ha desencadenado un operativo policial que ha llevado a la detención de dos individuos como los principales sospechosos del femicidio.La investigación se encuentra en una etapa inicial, mientras que la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer los detalles del crimen. Según los informes preliminares, la adolescente habría sido víctima de un ataque sexual además de haber recibido múltiples heridas de arma blanca.Los acontecimientos se desencadenaron el lunes por la noche, cuando Zoe informó a su madre que asistiría a presenciar un partido de básquet con una amiga, prometiendo regresar pronto a casa. Sin embargo, las horas pasaron y la joven no regresó, desatando la angustia y el temor entre sus familiares.Al término del partido, Zoe le avisó a su madre que se juntaría con sus amigos a cenar y después iría a tomar mates, siendo así la última conversación que tuvo. Zoe fue a tomar mates a la casa de un vecino relativamente nuevo con quien tenía una leve relación sin ser nada concreto, pero una vez que pasó esa puerta, nunca más pudo salir. Leandro, más conocido como “El Gringo”, planeó toda una estrategia para abusar de ella y matarla.La madre, al despertar el miércoles por la mañana, descubrió que su hija aún no había regresado a casa. Notó con inquietud que el único tilde en el WhatsApp de Zoe, indicaba que su mensaje no había sido entregado. Sin dudarlo, decidió dirigirse hacia la residencia de un hombre de 30 años, recién llegado al vecindario de La Toma hacía apenas unos meses. Él respondió “no sé dónde está” y que no la había visto.Fue al día siguiente que el horror se hizo evidente, cuando el cuerpo de Zoe fue descubierto sin vida en una residencia del barrio Barrancas. En el mismo lugar, las autoridades detuvieron a dos individuos, entre ellos uno apodado “El Gringo”.Este miércoles, Sandra Mora, la madre de la joven asesinada habló con la prensa. “Estamos muertos en vida, nadie me la va a devolver. Mi hija no tenía novio, eran amigos (al referirse a uno de los detenidos). Yo a él personalmente no lo conozco. Nunca fueron novios, pareja, nada. Para mí él me la mató, si fue él que pague. Si no, quién la haya matado que pague”, dijo la mujer. Fuente: (LosAndes)