Presunto caso de trata en Paraná: “Investigan si chica iba engañada a Córdoba”

. Durante un control de rutina en el Puesto Túnel Subfluvial, se constató que un chofer de un remis, oriundo de Santa Fe, trasladaba a una adolescente, de 16 años que no poseía DNI, desde Paraná hacia la localidad de Córdoba.Se constató que la menor, había viajado desde La Paz en colectivo hasta la capital entrerriana y de ahí realizó un trasbordo a un remis y tenía como fin último la localidad de Arias, en Córdoba. Según informó e, durante un control se constató esta situación. “El remisero, de 60 años, oriundo de Santa Fe, tenía toda la documentación bien, pero llamó la atención que trasladaba en el asiento de atrás a una menor de edad”, preció.“La joven- que provenía de La Paz- no tenía ningún documento que acredite su identidad y además sorprendió que llevaba muy pocas pertenencias: solo un poco de ropa en una bolsa y casi no hablaba”, expresó Favotti al ampliar que "al constatar la situación de la adolescente, se dio intervención a la División de Minoridad donde se informó que no había ninguna solicitud de paradero".En medio de la investigación la Policía logró localizar a la madre de la menor y al hablar con ella, "informó que desconocía totalmente lo ocurrido, ya que la chica se había acostado y cuando la mamá se levantó notó que la hija se había ido a la casa", mencionó el comisario.Tras lo ocurrido, por disposición de la Justicia Federal, la joven fue trasladada al Copnaf y el conductor del remis quedó detenido y llevado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.“Se secuestraron los dos celulares que llevaba el remisero para ser peritados. Según lo hablado con el chofer del auto, para él era un viaje normal”, expresó el comisario.Favotti informó que el chofer explicó que “el viaje ya estaba pactado con la remisera: una mujer había pagado, mediante transferencia, la mitad del viaje, unos 50.000 pesos”. En este contexto, se inició una investigación, "”, mencionó el comisario al sostener que se avanza en dilucidar qué ocurrió.“La joven viajaba sin documentación, los padres no sabían nada y además solo llevaba una bolsa muy pequeña con una muda de ropa”, expresó Favotti al sostener la adolescente será trasladaba a la localidad de La Paz.Por otro lado, el comisario ponderó el rol de la Policía para advertir “