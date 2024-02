Maniataron a abuela y nieto para robarles: “Dame dólares o me llevo al nene”

“Dame los dólares o me llevo al nene”

Un nuevo episodio de inseguridad que resultó una auténtica pesadilla para una abuela y su nieto de 7 años: tres delincuentes entraron a una casa y los ataron, amenazaron y robaron. Ocurrió en Santos Lugares, zona oeste del Gran Buenos Aires.“Llegué esta mañana a la casa de mi mamá para dejar a mi hijo y me la encontré en la puerta llorando junto a mi sobrino. Los dos en estado de shock”, retrató Nicolás, hijo de una de las víctimas.Los detalles del robo se encuentran en investigación, aunque se cree que los delincuentes -eran tres y dos de ellos tenían la cara tapada, según la denunciante- ingresaron por la puerta delantera luego de realizar tareas previas de inteligencia.El ataque ocurrió entre las 8.30 y las 8.50 en una vivienda de la calle Amadeo Sabattini al 2500. Los detectives que trabajaron en el lugar no encontraron ningún acceso forzado.Una vez adentro, los ladrones sorprendieron a la mujer y a su nieto en una habitación ubicada en el fondo. Y allí comenzó el calvario para las víctimas: los ataron y amenazaron mientras les pedían enormes sumas de dinero en dólares.“Los delincuentes le dijeron a mamá que tenían secuestrado a su marido. Él se había ido un rato antes. Es médico y se lo decían a ella. Se ve que habían estudiado los movimientos”, detalló Nicolás.El hombre además contó detalles sobre el ataque. “Pedían dólares, cifras impresionantes que no había en la casa. Los ataron con sogas y corbatas y empezaron a revolver todo. En un momento pidieron 500 mil dólares. Amenazaban con secuestrar a mi sobrino también. ‘Me llevo al nene, me llevo al nene’, decían. Fueron 20 minutos de terror”, describió.Después del ataque, los delincuentes huyeron por la misma puerta por la que habían ingresado. La víctima contó que, pese a las amenazas, tanto ella como su nieto no recibieron golpes. Ambos resultaron ilesos y están a salvo. Por el momento, no trascendieron detalles en relación con el botín robado. Se sabe que los ladrones se llevaron anillos, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. (Todo Noticias)