Joven recibió cuatro disparos cuando circulaba en moto

Un joven de 22 años recibió cuatro disparos. El hecho sucedido este martes por la noche, cuando circulaba en su moto por calle Paula Albarracín de Concordia, en dirección norte-sur, fue interceptado por dos hombres. Por temor a que le roben, aceleró e impactó con uno de ellos, cayó al piso y, según relató, cuando se fue a reincorporar sintió un fuerte ardor en la espalda.



El joven, pudo llegar hasta su casa, desde donde fue llevado al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Una primera revisión constató cuatro heridas de bala, aunque en fuentes policiales consultadas por El Entre Ríos no descartan que se trate de “balines” de aire comprimido.



Los médicos precisaron que tiene una herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en el cráneo, en la región frontal derecha y otras tres heridas también de balas que entraron y no salieron en la mano derecha, en el codo derecho y en la región del glúteo derecho.



El joven respondió bien a los exámenes neurológicos, por lo que los primeros partes médicos consideraron que las lesiones recibidas no son “quirúrgicas”.



Efectivos de la Comisaría Séptima fueron hasta la casa del B.E. donde efectuaron pericias en la moto y la ropa. Además, investigan las imágenes de cámaras de seguridad de la zona.Fuente: El Entre Ríos