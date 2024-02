Denuncian que “robaron más de 50 veces” en playa de estacionamiento de camiones

Otra vez robaron cables, cámaras de seguridad y elementos de una playa de estacionamiento de camiones, ubicada sobre calle Federación al norte, a pocos metros de la ruta provincial 20 y la nacional 136, en Gualeguaychú.Aseguran que los robos de cables a los camioneros y el daño a las instalaciones son una constante en la playa de estacionamiento, en las calles aledañas al hipermercado francés y en el acceso Norte o la propia ruta hacia el Uruguay.De hecho, el propietario de uno de esos estacionamientos, que está en la traza donde nacerá la futura circunvalación de la ciudad, reveló aque ya están cansado de sufrir robos y daños que lo afectan a él y a sus clientes.Según contó, este martes fue víctima del robo de los cables y de dos de las seis cámaras de seguridad instaladas. El vecino ya no sabe qué hacer para no seguir siendo blanco de la delincuencia y con frustración contó que “ya robaron más de 50 veces y nadie hace nada"."Desde que tenemos el estacionamiento frente a la estación de servicio se repiten los robos, hacemos la denuncia, viene la Policía, pero no pasa nada. Hace unas dos semanas agarraron a un hombre robando los cables. Lo metieron preso durante ocho horas y lo largaron; después volvió a venir", aseguró con resignación.El emprendedor sostiene que "más de 50 camiones ya fueron robados. Les cortan los cables con un alicate y les roban los 18 a 20 metros de cables que tiene el rodado; después lo queman y salen a vender el cobre"."Es un daño y la mala publicidad para la estación de servicio es terrible, estamos abandonados. Pagamos una custodia policial durante la noche a lo largo de un mes y nunca lo pudieron atrapar al que viene a robar", precisó el damnificado.La zona está bajo la jurisdicción de la comisaría cuarta de Gualeguaychú. Desde esa dependencia policial le insistieron a los distintos afectados por los robos que denuncien los hechos para poder acumular evidencias contra los delincuentes.