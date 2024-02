Detuvieron a violento que amenazó de muerte a su ex delante de sus hijos

Un hombre fue detenido acusado de amenazar de muerte a su ex pareja; la violenta situación delante de los niños, de 8 y 10 años. Gracias a la intervención policial de Hernandarias, los acontecimientos no pasaron a mayores.



El jefe de la comisaría de Hernandarias, Lucas Gutiérrez, refirió a FM Estación Plus: "Acudimos hasta un domicilio por el requerimiento de un llamado telefónico y, al arribar, una mujer se encontraba en estado de nerviosismo, relatándonos que su pareja conviviente le estaba rompiendo los muebles. La víctima también manifestó estar recibiendo amenazas de muerte, por lo que fue puesta a resguardo, al igual que sus hijos -de 8 y 10 años-, quienes asustados estaban presenciando toda la situación".



Los uniformados lograron apresar al agresor. "Se procedió a reducirlo y aprehenderlo, en momentos en que tenía claras intenciones de agredir físicamente a su pareja", comentó el funcionario.



La comisaría de Hernandarias instruyó actuaciones por el supuesto delito de Daños y Amenazas en contexto de Género. "Desde la Fiscalía en turno, se dispuso el traslado del hombre a Alcaidía de Tribunales de Paraná, quedando alojado hasta que se resuelva su situación procesal", apuntó Gutiérrez.