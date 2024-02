Mataron a jefe de Seguridad de la Guardia Urbana en intento de robo

En medio de un intento de robo que tuvo lugar en La Matanza, dos delincuentes asesinaron al jefe de Seguridad de la Guardia Urbana del municipio. El funcionario fue interceptado cuando se disponía a regresar a su casa tras haber cumplido con su jornada laboral. A pesar de que el hombre de 62 años recibió asistencia médica, perdió la vida durante una operación que le realizaron de urgencia.El ataque ocurrió el martes por la noche en la intersección de las calles Mendoza y República de Chile, ubicadas en la localidad de San Justo. La víctima fue sorprendido por dos ladrones que se trasladaban a bordo de una motocicleta XR 300 de color negro. El funcionario público, identificado como Roberto Eduardo Mac Donald, estaba a punto de ingresar a un estacionamiento, en donde había guardado su vehículo personal.Segundos después de que los delincuentes le cortaran el camino, uno de ellos tomó un arma de fuego y disparó contra el jefe de Seguridad, quien resultó gravemente herido en la zona dorsal. Una vez que consiguieron que bajara la guardia, el criminal procedió a robarle el arma reglamentaria que portaba el hombre, debido a que fue miembro de las fuerzas de seguridad pero se encontraba retirado.Por el momento, no se dio a conocer si los delincuentes tomaron poder de alguna de las pertenencias personales de Mac Donald, puesto que se dieron a la fuga luego de haber herido al funcionario municipal. Según la información obtenida por Noticias Argentinas, los delincuentes no fueron identificados y continuarían prófugos de la Justicia.Momentos más tarde de que los autores del crimen se dieran a la fuga, el policía retirado fue asistido por el personal de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) de la jurisdicción, quienes lo trasladaron en la caja de una de las patrullas hacia el Hospital de Agudos Paroissien, el cual pertenece a la localidad de Isidro Casanova, pero se ubica a unos 3 km de distancia aproximadamente.De acuerdo con los testigos del incidente, el hombre se encontraba consciente y podía hablar cuando fue ingresado al centro médico público. Sin embargo, la muerte se constató durante una operación de urgencia a la que tuvo que ser sometido, debido a que el personal médico que lo atendió señaló que la herida provocada por el arma de fuego era de gravedad.Luego de que se confirmara la muerte del jefe de Seguridad Guardia Urbana de La Matanza, el caso fue asignado al fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.El crimen del funcionario de Seguridad matancero sucedió una semana después de que se conociera que un padre e hijo policías consiguieron frustrar un intento de robo a una pareja en San Justo. El hecho fue reportado el domingo 11 en el cruce de las calles Entre Ríos y Yeruá, cuando dos vecinos de la localidad fueron acorralados por dos delincuentes que intentaron robarles.Los ladrones se trasladaban en un Fiat Punto color gris, cuando ambos descendieron del vehículo con la intención de atacar a la pareja que se encontraba en la vereda. Sin embargo, los miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) detuvieron la secuencia al balear a uno de los agresores en la pierna y la espalda, a la vez que lograron reducir a su cómplice.Los héroes de esta historia fueron un comisario mayor de 51 años y su hijo, un oficial ayudante de 21 años, mientras que se supo que los ladrones eran dos jóvenes de 18 y 21 años. Asimismo, las autoridades a cargo del caso señalaron la posibilidad de que hubiera un tercer implicado que se fugó con el vehículo y que todavía no fue identificado.La investigación recayó sobre la fiscal Mariana Soggio, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Matanza, quien imputó a los acusados por el delito de robo agravado en poblado y en banda. Incluso, informaron que los peritos secuestraron un revólver calibre .22 con municiones, el cual era portado por uno de los asaltantes. (Infobae)