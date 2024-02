Continúa la búsqueda de joven bonaerense: “La camioneta no salió de Paraná”

Policiales Buscan a joven que se retiró de su casa en Paraná y se moviliza en vehículo

Buscan a, quien es oriundo de Buenos Aires y se encontraba en Paraná por motivos laborales. El joven de 32 años salió en busca de la cena y no regresó a su lugar de trabajo;Sofía, ex pareja y madre de una de las hijas de Romano, desde la localidad bonaerense de Berazategui, dio cuenta ade su “angustia y desesperación” ante la falta de novedades sobre el paradero del muchacho.“Su compañero, quien trabaja en Planetario Móvil, fue quien radicó la denuncia correspondiente”, contó y confirmó que, de acuerdo a los datos que poseen“Sabemos que él salió en busca de algo para cenar, tenía que volver para desarmar el planetario móvil y después ir al lugar en el que se hospedaba. Pero recibimos el aviso de parte de su compañero de trabajo, respecto de que él no había regresado”, expuso Sofía en comunicación telefónica con“Todas las noches se comunicaba con nosotras mediante videollamada”, contó.Cualquier información sobre su paradero podrá comunicarse al 911, a la División Trata de Personas 343 6222278 o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372).