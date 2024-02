Embarazada fue asesinada de un tiro en la cabeza y no pudieron salvar al bebé

Una mujer embarazada fue asesinada en la noche del lunes durante un tiroteo ocurrido en Las Heras. Le intentaron hacer una cesárea, pero no pudieron salvar al bebé. La Justicia investiga si el ataque se produjo por problemas de vieja data relacionados con la pareja de la joven fallecida.El fatal episodio tuvo lugar cerca de las 23, en una casa ubicada en calle Aristóbulo del Valle al 1.676 de El Algarrobal.Según fuentes policiales, en el lugar estaban Rocío Fabiana Flores, una joven de 21 años que cursaba un embarazo de unos seis meses, y su pareja, Jesús Javier Zamora.Dos hombres irrumpieron y dispararon contra la vivienda. Fue uno de los plomos el que impactó directamente en la cabeza a Flores, quien fue llevada de manera particular por un vecino al hospital Gailhac.Por la herida con arma de fuego en el cráneo, la mujer sufrió pérdida de masa encefálica y agonizó durante algunas horas. Entonces, la derivaron al Lagomaggiore para que los médicos intentaran practicarle una cesárea y salvar al bebé, algo que no pudieron hacer. Flores fue declarada muerta.Su pareja señaló al personal que el ataque ocurrió cuando estaban en el patio del domicilio y fueron víctimas de la balacera -según dijo- por problemas de vieja data, detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.La Justicia interviene en el caso y, por estas horas, intenta dar con los autores del crimen, aparentemente por un ajuste de cuentas. Lidera el caso la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Fuente: (Los Andes)