Joven mató a su abuela al clavarle una tijera en el cuello

“Maté a la nona”. Según Carlos Saavedra, uno de los hijos de una mujer que fue asesinada este lunes por la madrugada en la ciudad de Córdoba, fue esa la confesión que realizó su sobrino tras acabar con la vida de su propia abuela clavándole una tijera en el cuello.La víctima, identificada como Élida Bustos, tenía 87 años. La encontraron agonizando en la cocina de su domicilio, situado en la calle León Pinelo al 2700, en el barrio Ampliación Rosedal de la capital provincial.“El que la vio fue mi hermano un año más chico que yo y no podía hablar cuando se encontró con eso que se encontró. Nosotros no pudimos entrar”, mencionó Saavedra en declaraciones realizadas a El Doce.También contó que el presunto agresor había amenazado previamente a la víctima. “Una vez le dijo a mi vieja ‘voy a venir y te voy a matar a vos y a mi viejo’, que es uno de mis hermanos y estaba viviendo con ella. Y lo cumplió”, señaló.“Somos una familia grande. Ayer estuve con ella y nunca te imaginás que va a pasar esto”, lamentó el hombre, quien recordó a su madre como una persona “buena con todos, con los nietos, los hijos”. “Se fue una mujer extraordinaria. La quería todo el mundo y cuando no estábamos nosotros, la cuidaban”, graficó.Sobre el agresor, hijo de uno de sus hermanos, comentó que “lo encontraron en la casa de la madre” y manifestó que fue ante ella que confesó. Sin embargo, lejos de encubrirlo, la mujer activó el botón antipánico cuando lo vio.“Lo estaban buscando por todos lados. Por lo menos está preso y ojalá no salga”, deseó Saavedra.El joven que quedó detenido como el presunto agresor es Gastón Saavedra, de 26 años. Según reveló a medios locales el fiscal de Violencia Familiar, Pablo Cuenca Tagle, el sospechoso cuenta con antecedentes psiquiátricos y de consumo, y denuncias previas por violencia de otros miembros de su familia por violencia. Por caso, de su madre.El funcionario judicial basó la acusación en que una joven vio al supuesto agresor durante la mañana en la vivienda donde ocurrió el hecho. Otra vecina advirtió que el sábado el sospechoso había estado en el lugar provocando daños en una ventana y amenazando a la abuela.“En el momento del hecho (la víctima) habría estado en una franja horaria que está sola, en la mañana. Otro hijo que se hizo presente en el domicilio advirtió la lamentable situación”, expresó el fiscal. Según su versión, la persona que convivía con la víctima no es el padre del sospechoso.Gastón Saavedra, quien fue detenido en la esquina de Aviador Mira y Sargento Gómez del barrio Villa Martínez, quedó imputado por “homicidio agravado por el vínculo”.