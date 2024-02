“Las hipótesis están abiertas” dijo fiscal del caso del niño muerto en Federal

Sociedad Falleció niño de seis años por presunta ingesta de veneno para hormigas

Perdió la vida un niño de seis años oriundo de Federal, donde le habrían suministrado por error un veneno de hormiga en lugar de ibuprofeno. Por esta razón, continúa la causa y Elonce dialogó con Tomás Tscherning, fiscal auxiliar en el caso, que brindó precisiones de la situación.En primer lugar, recapituló la tragedia sucedida en las primeras horas del lunes: “Es un hecho lamentable. Se tomó conocimiento en la madrugada del lunes, por lo cual se lo derivó al hospital Urquiza de Federal a un niño de seis años descompensado. Intentaron compensarlo en el hospital. Al no lograr hacerlo, lo derivaron al Delicia Masvernat, donde perdió la vida antes de llegar”.Por otro lado, comentó qué trabajos ya se llevaron a cabo en el caso: “Se realizaron las diligencias de rigor. En el día de la fecha se realizó la autopsia al niño arrojando como resultado que falleció de un paro cardiorrespiratorio agudo a causa de una intoxicación, la cual se tiene que terminar de corroborar por las pericias toxicológicas pertinentes”.“Se obtuvieron declaraciones de familiares, no así de la madre y la abuela que fueron las que estuvieron esa noche por obvias razones. Las medidas urgentes ya se tomaron. Ambas volvieron en la tarde y se encuentran en el velorio del niño”, aclaró.En cuanto a las líneas investigativas de las autoridades policiales, no descartó ninguna teoría:, sin ahondar en mayores detalles. Se han filtrado algunas informaciones al respecto”. Con respecto a la posible confusión de ibuprofeno con veneno,, a los fines de corroborar que habría ingerido el niño. El miércoles estaría viajando a Paraná todo eso para realizar las pericias pertinentes”, precisó.Por otro lado, descartó algún tipo de maltrato familiar existente en el seno de la familia del niño fallecido. “El cuerpo del niño estaba en perfecto estado”, resumió.