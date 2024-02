Rechazan excarcelación de Junior Benítez e irá a juicio por violencia de género

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora rechazó un planteo para excarcelar al futbolista Junior Benítez, luego de que incumpliera el arresto domiciliario al que estaba sometido como acusado por cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023 contra su ex pareja, Anabelia Ayala (29), e integrantes de la familia de la mujer que el día de Año Nuevo se suicidó en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco.De esta forma, el ex jugador de Boca Juniors llegará al juicio por el que se le imputan los delitos de "coacción agravada por el empleo de arma, daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma sin la debida autorización legal", alojado en la alcaidía de Lomas de Zamora, el cual comenzará el próximo 19 de marzo.El fallo que le denegó la libertad a Benítez estuvo firmado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, integrada por los jueces Pablo Alberto Little y Alejandro Adrián Rojas.Ambos, de manera unánime, consideraron insuficiente el planteo de la defensa del futbolista, llevada adelante por la abogada María Inés Salomone, y avalaron las actuaciones del Juzgado Correccional 8 lomense, a cargo de Manuel Barreiro."La alegación de la defensa se limita a afirmar que nunca tuvo la intención de ausentarse de su domicilio y que todavía resta prueba para establecer si transgredió los límites que le fueron impuestos. Sin embargo, lo argumentado por la doctora Salomone en su escrito no ha rebatido en concreto los fundamentos por los que el tribunal de primera instancia arriba a la convicción acerca de la inconducta procesal de Benítez al haber incumplido el compromiso asumido cuando se le otorgó el arresto domiciliario como forma de morigerar los efectos coercitivos de la prisión preventiva", fundamentaron los magistrados.Benítez se encuentra detenido desde el 12 de enero, luego de violar las condiciones del arresto domiciliario que le habían otorgado en esta causa, cuando pasó por la casa de su ex pareja, días antes de que se suicidara.De hecho, el ex jugador de Boca y Lanús sigue siendo investigado en una causa paralela por "averiguaciones de causales de muerte" que instruye la Justicia de Esteban Echeverría, luego de que el padre de Ayala denunciara que Benítez indujo a su hija al suicidio y que, incluso, mantenía una videollamada con ella cuando la madrugada del 1 de enero la mujer se ahorcó.En cuanto a los cuatro hechos de violencia que se le imputan a Benítez y por los cuales será juzgado dentro de un mes, tuvieron lugar entre enero del 2021 y mayo del 2023.De acuerdo a la acusación fiscal, el primero de ellos sucedió el 16 de enero de 2021, en la casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su ex pareja.Al día siguiente, presuntamente Benítez irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de su pareja, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija, tras lo cual prendió fuego distintos elementos de Anabelia en la puerta del domicilio.Otro de los hechos que se le imputan ocurrió en 28 de febrero de 2022, cuando, según la fiscalía, el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y lo amenazó: "Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás"; y en ese mismo hecho, amenazó también de muerte a otro familiar.En tanto, el 18 de marzo de 2022, y siempre en el mismo domicilio, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer, dañó las cuatro llantas del Peugeot 406 de su padre.Finalmente, el Ministerio Público acusa a Benítez de haber tenido en su casa del partido de Esteban Echeverría una pistola Bersa calibre 9 milímetros cuyo permiso de tenencia estaba vencido.En el marco de todas esas causas, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de Benítez, aunque éste fue revocado el 12 de enero pasado ante el pedido del abogado de la familia Ayala, Rodrigo Tripolone y la fiscal Marcela Dimundo, quienes denunciaron que el futbolista incumplió la medida judicial para salir a buscar a Anabelia, días antes de que se suicidara.