Un joven turista murió ahogado en laguna de Córdoba

Un joven de 20 años fue encontrado sin vida este sábado, luego de cuatro horas de búsqueda, al ahogarse en una laguna de la localidad cordobesa de La Calera, informaron voceros policiales, quienes señalaron que se trataba de un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires, aunque no se difundió su identidad.



La víctima estaba con su pareja cuando ingresó al agua de la Laguna Azul en la tarde de este sábado pero en determinado momento, se hundió y si bien, la situación fue advertida a los guardavidas, no lograron localizarlo en las primeras tareas de rescate.



De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de los Bomberos Voluntarios de La Calera, buzos especializados de la localidad vecina de Bialet Massé, Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe (ETAC), junto al personal policial de la Departamental Colón.



El lugar del hecho antiguamente fue una cantera y en la actualidad es administrado por la Municipalidad de La Calera para esparcimiento del turismo. "Allí hay un sector de la Laguna Azul que está delimitado y con dos guardavidas, que es utilizado por los bañistas", indicaron las fuentes.



El operativo se inició hoy, cerca de las 1, hasta que los buzos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba hallaron el cuerpo sin vida del joven, pasadas las 21, "a unos nueve metros de profundidad, precisaron.



Según relatos de testigos "el chico se habría alejado pese a la advertencia de los guardavidas y continuó su nado hasta que en un sitio se hundió de inmediato. Lo empezaron a buscar, pero no pudieron rescatarlo".



La muerte del joven, que se ahogó en la Laguna Azul de la Calera, fue confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad y Prevención de la Provincia de Córdoba. (Cadena3)