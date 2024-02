Hubo cuatro allanamientos, secuestro de elementos y un detenido en Paraná

Allanamientos

Detenidos e identificados

Cuatro allanamientos se realizaron este sábado en la ciudad de Paraná, en el marco de investigaciones por narcomenudeo y tenencia ilegal de armas, a raíz de un hecho ocurrido el 4 de febrero en calle Los Talas y Virgen del Lujan, donde un hombre de 35 años resultó herido de un disparo.Al respecto, el jefe de la División Homicidios, Miguel De Lavalle, dijo a Elonce que “el disparo ingresó por la mandíbula y salió por la nuca. Tuvo que ser asistido en el Hospital San Martín. Ese mismo día se detuvo un joven menor de edad e intervino el área que corresponde”.“Empezamos a realizar tareas para localizar las armas de fuego, ya que había versiones encontradas. Algunos indicaban que fue un enfrentamiento, pero la víctima decía que no había sido así, sino que le habían efectuado el disparo”, relató.Tres de los procedimientos se concretaron en viviendas de calle Virgen del Luján y otro en una casa de calle Luis Palma.En una de las casas se secuestró un aire comprimido reformado calibre .22, con un cartucho calibre .22 colocado. En otra de las viviendas se halló un arma de fuego .22 con ocho cartuchos colocados; 15 cartuchos calibre .22; 350 gramos de cocaína; elementos de corte; dos balanzas de precisión; cinco celulares; bochitas de cocaína; 62 gramos de marihuana.Un joven de 23 años, llamado Leonardo Rodríguez, fue detenido por presunta venta de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. Fue trasladado a Alcaidía de Tribunales.En tanto, la madre y la amiga del joven fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa por el presunto delito de narcomenudeo.Asimismo, otro joven de 25 años, fue identificado por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.Intervino personal de División GIA, División Robos y Hurtos, División Sustracción Automotores, División Delitos Económicos, División Trata de Personas, Dirección Criminalística y Dirección Toxicología. Participó Sub Director de Investigaciones y Sub Jefe de Policía provincia de Entre Ríos.