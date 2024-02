“El informe de la autopsia nos dará el tipo de asfixia que causó la muerte”

Policiales Investigan el deceso de un hombre frente a una dependencia policial de Paraná

La muerte de Ariel Goyeneche abrió una serie de dudas sobre cómo perdió la vida el joven que fue detenido el lunes por la policía tras encontrarse en el techo de un vecino de calle Piedrabuena de la ciudad de Paraná.En primer lugar, el fiscal Santiago Alfieri recapituló encuál fue el procedimiento en este caso: “Es una causa que empezó el mismo lunes a la mañana con la intervención inmediata de la Gendarmería Nacional con todo lo que tiene que ver en el relevamiento del lugar del hecho y el ámbito criminalístico de Gendarmería”. En ese sentido, afirmó que “son dos policías que han tenido actuación directa en este hecho, que han designado abogado defensor como cualquier otra persona que está señalada como partícipe en una conducta que se está investigando tanto su naturaleza como en el caso en el que se dio”.Por otro lado, confirmó que los policías pertenecen a la Comisaría Segunda y negó dar el nombre de los involucrados. En esa sintonía, confirmó a Elonce la carátula que tiene la muerte de Ariel Goyeneche: “La carátula en sí no tiene trascendencia como sí lo tenía en sistemas anteriores de investigación. En este caso, el nombre del legajo lleva el nombre de la víctima y la averiguación de la circunstancia de su muerte. Lo importante para contestar esa pregunta es que lo que se investiga es si hubo intervención de terceros”.Por el momento,Por otro lado,Por otro lado, aclaró cuál es el proceder policial en este tipo de casos: “Hay un protocolo que es nacional que atiende a la circunstancia específica de la situación de detención de una persona que se encuentra en una crisis de salud mental o de intoxicación. La primera información que nosotros tenemos es que no hay una adhesión a ese protocolo, que invita a adherir a las provincias”.Sin embargo, ante este caso puntual en Entre Ríos, Alfieri resaltó “que ha habido capacitaciones en años anteriores y al mismo tiempo hay unas determinadas pautas que pueden ser protocolizadas para realizarlo”. Por ende, la investigación se focalizará en precisar “si hay o no exceso porque más allá de protocolo interno, provincial y nacional, hay pautas internacionales como constitucionales del tratamiento de una persona y la injerencia de las fuerzas de seguridad es necesariamente en la proporción necesaria para conjugar algún riesgo. En este caso era un riesgo máximo para sí mismo en ese momento por las primeras informaciones que tenemos por la situación en la que andaba Ariel y luego la proporción de fuerza empleada, como la utilidad de la detención o conservación en la vereda opuesta a la comisaría”.“Pareciera ser una investigación que nos presenta una buena batería de elementos objetivos como registros fílmicos, llamados y, por ejemplo, rastreo del GPS del móvil que nos permite hacer la reconstrucción física concreta y no dependiente de opiniones”, consideró el fiscal a cargo de la causa.Por otro lado, detalló que existe una reconstrucción factible de lo sucedido aquella noche: “La versión del vecino que tuvo que solicitar auxilio a la policía en su momento porque tenía a una persona en el techo de su casa también corrobora esa primera información policial respecto a la situación en el techo y el motivo de la detención de Ariel. De ahí está comunicado el momento en el que parten de la vivienda de calle Piedrabuena hacia la Comisaría Segunda. Ya tenemos recabado el GPS del móvil compatible con el recorrido planteado en el informe policial inicial con respecto de lo que hicieron. Está filmada la situación del ingreso de él en la jefatura departamental corriendo y esposado, que también está en el reporte policial inicial. Ahí están las filmaciones que hoy estuvieron terminando de relevar en la zona de incumbencia en calle Gualeguaychú y Piedrabuena para concretar lo que pasó en esos momentos.”.Por último, el fiscal afirmó que “están fijadas las primeras testimoniales con protección de la identidad de algunas personas que así lo requirieron. Vamos a articular desde la Fiscalía la mejor manera que garantice la participación de la defensa”.