Caso Goyeneche: “Ariel no fue abordado de la manera adecuada”, dijo la querella

Crisis de salud mental y pericias forenses

Críticas a la falta de adherencia a protocolos

Pedido de testigos

Detalles sobre la causa de la muerte y responsabilidad penal

Notas relacionadas

Policiales Investigan el deceso de un hombre frente a una dependencia policial de Paraná

Policiales Familiares del joven muerto frente a dependencia policial piden justicia

Los abogados querellantes que representan a la familia de Ariel Goyeneche, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas, brindaron detalles sobre el caso en una entrevista concedida a Elonce. Lara Linari y Ariel Bacigalupo, los letrados a cargo, expresaron sus perspectivas sobre los acontecimientos y las acciones legales emprendidas hasta el momento.La abogada Linari, referzó el mensaje de condolencia hacia las familias: "En primer lugar queremos reforzar las condolencias a las familias, decir que esto fue una muerte totalmente evitable. También hacer hincapié sobre los comentarios en redes, los cuales fueron muy deshumanizados, la ausencia de solidaridad por parte de las fuerzas de seguridad y el ministro que al día de la fecha no han citado a la familia".Por su parte, Bacigalupo, agregó: "Nosotros estamos patrocinándolos que es un derecho de la víctima, no necesariamente como querellantes, pero nos han entregado poder para que salvemos unas cuestiones burocráticas y luego ingresemos", y destacó: "Estuvimos en contacto con los fiscales desde el primer momento, ellos nos brindaron toda la información, tanto a nosotros como a los familiares".Asimismo, Bacigalupo, hizo hincapié en el estado de crisis que atravesaba Goyeneche: “Me parece obvio que nos encontramos con unaque no fue abordado sanitariamente de la manera adecuada y que, al estar en custodia de la policía, esta persona fallece; cuestiones más específicas van a surgir con el avance de la investigación".Además, destacó la importancia de las pericias forenses: "Van a ser muy fundamentales las pericias forenses como el resultado dello cual va a poder brindar mucha luz al esclarecimiento de las cosas y la verdad de lo que sucedió es lo que quiere primordialmente la familia", aseveró el letrado.En cuanto a las pruebas pendientes, Linari, mencionó: "Estamos esperando que ingrese más pruebas que están solicitadas. Hay un informe preliminar de autopsia, pero todavía faltan determinar un montón de cuestiones."Aún falta mucho material probatorio como para que nosotros podamos dar nuestra postura, estamos acompañando a la familia en ese sentido desde el apoyo emocional y jurídico", formuló.Asimismo, la abogada declaró que:producto de la ingesta de sustancia y debió ser asistida por médicos de personal sanitario. Desde el primer momento tendrían que haber actuado los médicos bajo el protocolo nacional".Por su parte, Bacigalupo criticó la falta de adherencia a los protocolos nacionales y la falta de claridad por parte de las autoridades. En sus palabras: "El protocolo es nacional y tenemos entendido que a nivel provincial no se encuentran adheridos a protocolo de este estilo. Es llamativo que las autoridades gubernamentales no hayan brindado un esclarecimiento respecto a la existencia de protocolos o no. Entendemos que los protocolos nacionales deben ser obligatorios de capacitación para toda la fuerza de seguridad provincial de todo el país porque son episodios que suceden en la calle en todas las ciudades".En relación con la investigación en curso, Bacigalupo instó a los testigos a colaborar: "Necesitamos que aquellos testigos que tengan datos útiles para aportar, que tengan la valentía y la humanidad de colaborar con la justicia"."La fiscalía está a la espera de los elementos probatorios para poder hacer una imputación o no en concreto, lógicamente después nosotros en el futuro, el código procesal nos habilita a disentir de alguna posición que tenga la fiscalía o si coincidimos con la acusación, pero nosotros en carácter de acusadores privados podemos hacer nuestra propia valoración y actuar en la justicia conforme a los que nosotros entendemos que sucedió", detalló Bacigalupo.El informe preliminar de la autopsia reveló que Goyeneche murió por asfixia, pero aún se desconocen detalles importantes, es por eso que Bacigalupo explicó que aún se desconocen detalles importantes, como: "El grado de toxicidad de alguna sustancia que haya consumido y si la asfixia se trata por una acción de compresión o no, esto es lo más importante determinar desde el punto de vista penal para investigar un posible hecho delictivo de los funcionarios policiales, pero desde el punto social y político ya está probado que era evitable a todas luces"."En concreto las responsabilidades penales se van a dilucidar en el futuro, pero ya estamos en condiciones de afirmar que esta muerte no tendría que haber tenido lugar", finalizó el abogado.