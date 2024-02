Hombre apuñaló a tres mujeres durante un cumpleaños y reclaman que “vaya preso”

Crudos testimonios

El miedo de las víctimas

Una fiesta de cumpleaños que pudo terminar en triple femicidio, se llevó a cabo el 14 de octubre de 2023, en el Salón Vecinal de barrio Santa Lucía, en la capital entrerriana.Silvia Gómez, cumplía sus 50 años de edad y decidió festejarlo con su hermana melliza, Mariela. Todo era alegría, hasta que Ángel Sanabria, el marido de la madre de ambas festejantes, cambió de carácter y se fue de la fiesta, debido a problemas personales con los que lidiaba.Al volver al salón vecinal donde se otra de las hermanas (Eva), intervino en la situación y le reprochó a Sanabria, el maltrato que tenía hacia la esposa.En ese momento, el hombre reaccionó con una “estocada” hacia la mujer (Mariela Adriana Gómez) y luego, también atacó a la hija de la mujer (Ailén Jumilla).Las hermanas Mariela Adriana Gómez, Eva del Carmen Gómez y Ailén Jumilla (hija de Mariela), recibieron puñaladas que les provocaron graves heridas, que demandaron su inmediata hospitalización, intervenciones quirúrgicas y una lenta recuperación.Llamativamente, meses después del ataque a puñaladas que podría haber terminado en triple femicidio, el sujeto que hirió a las tres mujeres, se encuentra con prisión domiciliaria, aunque testimonios brindados adan cuenta que “lo han visto en la calle, haciendo compras o visitando a su hermana en el trabajo”, señalaron. Por tal motivo, las víctimas, temen por su vida.“Cuando me iba para adentro, me pega la puñalada. Yo sentí que había sido una piña, pero no me di cuenta. Cuando empecé a caminar y me sentí débil, me toqué y tenía la mano llena de sangre”, contó Eva y agregó: “después ya no me acuerdo qué pasó porque me caí al piso. Los médicos, me dijeron que la puñalada, me había tocado el bazo y también el estómago. Por eso, estuve más de un mes y medio internada”, resaltó una de las mujeres heridas.“Tenemos miedo todo el tiempo y no podemos seguir viviendo así”, concluyó Eva.Ailén Jumilla afirmó que “salí del salón y la vi a mi madre desvanecida y a él (por Ángel Sanabria) en la calle. En ese momento, le preguntó qué le había hecho a mi mamá y también me apuñaló con un puntazo. Como pude llegué hasta adentro del salón y me desvanecí”, contó la joven que fue apuñalada por el marido de su abuela.Al mismo tiempo, contó aque “lo que pasó después fue horrible, estuve mucho tiempo internada porque me perforó el estómago y no pude trabajar por unos meses”, dijo y agregó que “me quedó una enorme cicatriz y también el daño psicológico, porque estamos todo el tiempo con el miedo de estar en la casa o en el trabajo, porque él (por Sanabria) sabe dónde vivimos”, remarcó.“Así como no tuvo piedad con tres mujeres, no queremos que la Justicia tenga piedad con él y lo metan preso”, pidió Ailén.Por su parte, Mariela, quien es la madre de Ailén, relató que “al escuchar el griterío, salgo a ver qué pasaba y le dije que no le grite a mi mamá. Pero en ese momento, me tiró una piña y me atoró, pero en todo momento pensé que era una piña, hasta que me empecé a sentir mal y me descompuse en la calle”, dijo la mujer en referencia que quedó sobre el asfalto tras el ataque a puñaladas.“Queremos justicia y que vaya preso. Que pague por lo que él hizo”, dijo Mariela y agregó que “yo tengo miedo y no puedo salir a la calle porque me arruinó la vida”, sostuvo.“Todo esto ocurrió en pocos segundos. Para nosotros, él era como un padre o un tío”, dijo Silvia, la mujer que había decidido hacer la fiesta de cumpleaños junto a su melliza, quien terminó gravemente herida. “Lo que iba a ser una fiesta inolvidable, ni siquiera terminó porque todo finalizó a las 2 de la mañana”, remarcó y agregó que “mientras agredía a las chicas, gritaba `me tienen todos cansados, me tienen podrido´. Es como que estaba enojado con la vida y se desquitó con tres mujeres que estaban indefensas”, resaltó Silvia.Asimismo, contó que el hombre está con domiciliaria en la casa de una hermana y “nunca estuvo preso y solamente, lo controla la policía a la mañana y a la tarde”, dijo Silvia y agregó que “una vecina me contó que lo vio en una panadería de calle San Martín, donde trabaja la hermana”, explicó la hermana de las mujeres agredidas.“Tenemos miedo que venga a nuestras casas a agredirnos, porque aparentemente, hace una vida normal. Mi madre y mis hermanas, tienen miedo de encontrarse con este hombre”, señaló Silvia y sostuvo que “no sabemos qué le hubiese hecho a mi madre esa noche, porque la había ido a buscar a ella al cumpleaños, pero apuñaló a mis hermanas. O era ellas o era mi mamá”, finalizó.