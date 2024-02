Video: En pocos segundos, delincuente robó una moto y quedó filmado

Un robo ocurrió este viernes a las 11.42 en calle Perón, entre Feliciano y Chacabuco, de Paraná. Un hombre se llevó una moto que estaba estacionada. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad.“Es el hall de mi domicilio. Esta persona va caminando por calle Perón, pasa por la puerta de mi casa, ve la moto y sigue. Luego vuelve, espera unos segundos a que no haya nadie alrededor y se lleva la moto. No se alcanza a ver qué maniobra hace para destrabar la moto y llevarla, sin arrancar”, indicó la dueña de la casa aDijo que “la dueña de la moto es la mujer que trabaja en mi casa, ella estaba atrás de la puerta mirando por un vidrio. El hombre arrastra la moto sin prenderla, así que no se escuchó cuando ocurrió el robo”.La moto es 110 cc, marcha Guerrero, blanca y la patente es A138TAE.