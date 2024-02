El mensaje premonitorio de hombre que murió con su familia en choque en Ruta 14

Policiales Identificaron a familia que murió tras choque entre camión y auto en Ruta 14

Quiénes eran los policías que murieron en la ruta

Policiales Cinco personas murieron tras un choque frontal entre auto y camión en Ruta 14

La muerte de los cinco integrantes de una familia en un fatídico choque conmocionó a la provincia de Corrientes. Gabriel Robledo y Cintia Roza, pareja de policías, fallecieron junto a sus tres hijos luego de impactar de frente contra un camión en la ruta.El hecho ocurrió el jueves 15 de febrero cerca de las 8.30 en la Ruta Nacional Nº 14. Las víctimas, que residían en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, habían salido de vacaciones en su auto y tenían como destino a Misiones.En Facebook, Robledo compartía constantemente fotos con sus hijos, citaba a su pareja en diversas publicaciones y hasta dejó un escalofriante mensaje premonitorio en su biografía.“Yo voy a todas partes con Dios. Si no vuelvo es porque me fui con él”, escribió Robledo, miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz.En la misma red social, su hermano lo despidió con sentidas palabras tras citar una nota de TN. “Te amo, pelado. Fede, Benja, Chueco (como yo le decía) y Cintia, que en paz descansen”.“Mirá, gato, la luna. Algo de todo lo que nos gustaba venir a mirar juntos”, redactó Roberto Robledo junto a una foto de noche en la que solo se observa la luna en el cielo.Robledo era oriundo de Capilla del Señor, en la Provincia de Buenos Aires. En años anteriores, trabajó en la policía Bonaerense y tuvo un hijo con una pareja anterior.Actualmente, tenía el rango de sargento y formaba parte del Comando de Patrullas. En sus redes sociales figura que también era integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz.Hasta el momento, no se pudo precisar si alguno de los tres nenes que fallecieron en el accidente era su hijo.El siniestro involucró a un camión del Correo Argentino y al Peugeot 307 en el que viajaban todos los integrantes de la familia (dos mayores y tres menores de edad).El choque se produjo en una recta, a plena luz del día y con buenas condiciones climáticas, determinaron fuentes de la investigación.Los primeros detalles aportados por las autoridades permitieron saber que el choque se dio en el kilómetro 576 de la traza y que aún no se pudo establecer cuál fue la causa que originó la colisión.