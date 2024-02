Crimen en cementerio: su ex la fue a buscar al trabajo y la mató a puñaladas

Una mujer de 42 años fue asesinada de al menos nueve puñaladas este jueves en el interior del cementerio del municipio de Angaco, provincia de San Juan, donde trabajaba. El acusado por el femicidio es su expareja, quien ya había intentado matarla hace cuatro años y había salido de prisión recientemente, informaron fuentes judiciales.Yanina Pérez de la Vega, de 42 años, fue atacada cerca de las 10.30 de la mañana cuando realizaba tareas de limpieza en el cementerio, ubicado unos 25 kilómetros de la capital sanjuanina.Según confirmó el fiscal Adrián Riveros a la prensa, fue sorprendida por su ex y atacada a puñaladas. Tras escuchar sus gritos, sus compañeros fueron a auxiliarla y la trasladaron a un hospital de la zona, donde falleció a causa de las heridas.En las primeras pericias al cuerpo, detectaron al menos 9 cortes. Sin embargo, se espera el resultado de la operación de autopsia para determinar la cantidad exacta de heridas.Los testigos del hecho reconocieron al agresor como el ex de la víctima, identificado como Ariel Omar Pérez, de 38 años, quien es conocido en el barrio con el alias de 'El Bebe Guascazo'.Pérez tiene antecedentes penales vinculados, al menos, a un caso de violencia de género, y había salido hace pocos días del Servicio Penitenciario Provincial, según reveló el diario El Zonda."El presunto homicida se habría trasladado en una bicicleta y huyó a pie tras el crimen", afirmó Riveros, y añadió que se ordenaron distintas diligencias en la investigación y que se están rastrillando en zonas cercanas al lugar del asesinato agravado por el vínculo."El hombre no cumplía funciones en el cementerio, pero hay una versión que era empleado municipal. Hasta el momento no se descartan ninguna hipótesis sobre el ataque", concluyó el fiscal del caso.Fuentes de la investigación indicaron que en las primeras horas de la tarde se realizó un allanamiento en la casa del presunto femicida. Aunque no lo encontró, la Policía se llevó su DNI, pastillas varias y prendas de ropa usadas para ser olfateadas por canes de la Policía de San Juan.Según las mismas fuentes, Pérez ya había intentado apuñalarla a Yanina por la espalda hace cuatro años en la puerta de la vivienda de la mujer.En esa ocasión, el hombre escapó tras el ataque y estuvo escondido campo adentro durante dos meses, hasta que fue detenido.De acuerdo al informe forense difundido por la policía de San Juan, el cuerpo de la víctima presenta cinco heridas punzocortantes: una en mama derecha, de 3 centímetros; otra en hemitórax derecho de la misma longitud; otra en la zona del abdomen, de 5 centímetros; una cuarta en el hemitórax izquierdo y la restante las costillas, en la zona izquierda.También Pérez de la Vega tenía otras lesiones cortantes en la mejilla y en su mano izquierda, por lo que se cree que fue producto de un movimiento defensivo.El femicidio de Yanina causó conmoción en la ciudad y sus familiares, amigos y conocidos se manifestaron en las redes sociales."Que en paz descanses, hermosa. Excelente mujer. Vuela alto, Yani", dice uno de los mensajes escritos por una amiga, mientras que otro expresó: "Confío en Dios que se hará Justicia por su muerte".