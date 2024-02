Estafa con venta de motos en Paraná: detuvieron a empleado y más de 80 víctimas

Detuvieron al empleado

La explicación del empleado

Video: Empleados infieles: “Las pruebas son contundentes”, dijo dueño de concesionaria

Crece el número de clientes presuntamente estafados con la compra de motos 0 KM en una concesionaria de Paraná y la firma denunció a sus propios empleados, a quienes acusa de montarSe investiga por estos días, a cuánto ascendería el perjuicio, pero en primera instancia, se sospecha que suma superaría los diez millones de pesos. Lo cierto es que fuentes policiales, confirmaron aEl hecho se conoció, por la denuncia que hizo, el dueño de la concesionaria de motos, que tiene una sucursal en Paraná. El empresario hizo saber que, supuestamente,en un sistema administrativo de cobros paralelos y, de esa manera, nunca ingresaron a la empresa, una abultada suma de dinero.Tras el secuestro de material y documentación relacionada a la causa que incidirá en la clarificación de los hechos,El procedimiento fue realizado este jueves por orden del Fiscal Mariano Budasoff, luego de colectar material probatorio de las supuestas estafas. De esta manera, se detuvo a J.R., el empleado de la concesionaria que fue denunciado por el titular de la empresa.Cabe recordar que el joven que fue detenido este jueves, en el mes de enero, había dialogado conpara brindar su versión de los hechos.“Después de la denuncia, he recibido muchísimas amenazas por parte de los clientes. Por eso, me presenté en tribunales, dando la cara y siempre estuve a disposición de la justicia, pese a que decían que yo me estaba escondiendo y que estaba prófugo. Es todo mentira”, remarcó a Elonce., también había mencionado aque descubrió las supuestas maniobras delictivas al encontrar una notebook en la que los empleados, recibían las transferencias y presuntamente, no las depositaban en las cuentas de la empresa, sino las desviaban a otras cuentas personales.”, reiteró el encargado de la firma y denunciado por su empleador.