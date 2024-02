Muerte de Ariel: la Policía "actuó fuera de todo sentido común", dijo Beisel

Familiares y amigos de Ariel Goyeneche, el joven que murió en un traslado policial el lunes, piden que se investigue el caso y apuntaron contra “la negligencia policial”.y contó que “con Ariel fuimos compañeros en la universidad. Era una persona excelente. Por razones de la vida él no pudo seguir estudiando, tuvo que dejar su carrera universitaria. Fue un papá muy dedicado a su pequeña hija”.“Seguimos manteniendo contacto, él como trabajador de la ley y después vendiendo libros jurídicos. La última vez que charlé con él fue el 23 de enero, así que sinceramente estoy en shock con todo esto que ocurrió. Quiero sumarme al pedido de esclarecimiento y de justicia para que se sepa”, expresó.Comentó que “tengo entendido que hay intervención del Comité Provincial de la Tortura. Hay muchas dudas en relación a esta muerte por asfixia, si fue por aplastamiento, si fue una muerte por asfixia traumática o no. Su enfermedad es de viejísima data y nunca tuvimos ningún reporte actual de su problema de salud. Él hacía deportes, le gustaba remar, hacía una vida al aire libre. Llama poderosamente la atención lo que ha pasado con Ariel”.Opinó que “más allá de los protocolos, que emiten recomendaciones a cómo se debe detener a una persona, cómo se debe intervenir, qué se debe hacer con la debida moderación y demás, hay una cuestión que tenemos todos los ciudadanos que es sentido común. Escuché a la hermana que reclamaba que no se había actuado de acuerdo al protocolo. No se actuó de acuerdo al protocolo y se actuó fuera de todo sentido común. El problema en penal es que cuando se estandarizan las intervenciones, pasan estas cosas. Cada caso es peculiar y concreto. No es suficiente con que se comunique que hay un sujeto haciendo ruido y demás, hay que ver si esa persona pidió ayuda, si dijo que se sentía o estaba mal. Los miembros de la fuerza de seguridad tienen que identificar que se trata de una problemática de padecimiento de salud mental, de consumo o lo que fuere y obrar en consecuencia. Entendemos todos los ciudadanos que son personas que se encuentran capacitadas para hacer primeros auxilios, RCP, sino para intervenir en esta situación de una persona que debió ser trasladada rápidamente al hospital San Martín, que tiene un dispositivo de salud mental, u otra institución”.“Primero debía ser atendido en su salud y luego ver si había alguna responsabilidad penal, averiguación de antecedentes o lo que fuere. Acá no cabe dudas de que hubo una mala intervención policial. De acá a todas luces hubo una pésima intervención policial y esto debe ser un antes y un después para que acá en Entre Ríos hechos como éste no vuelvan a suceder”, agregó.Dijo que “nadie va a devolver a Ari a nuestras vidas. Fue una hermosa persona, tenía mucho por vivir y no se merecía para nada este desenlace”.