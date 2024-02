Robos y destrozos en otra escuela de Paraná: “Es la tercera vez en el año”

Delincuentes, previo forzar la puerta de ingreso, robaron y ocasionaron destrozos en las instalaciones de la Escuela Nº200 “Soldados de Malvinas”, ubicada en calles Acebal y 1º de Mayo del barrio San Agustín en Paraná.“Rompieron griferías nuevas, porque los baños se construyeron el año pasado; solo rompieron, porque parte pudieron llevar y parte no; reventaron la cerradura de la cisterna para llevarse la bomba de agua; y arrancaron las luces de emergencia en las dos plantas. Tuvieron tiempo para recorrer toda la institución y ver qué más podían hacer”, comunicó aLa directora Estela Naumoff. Al dar cuenta de los destrozos en el establecimiento escolar, repasó que “forzaron la puerta y entró una persona muy flaquita”.“Gracias a un convenio con la comisaría, los policías tienen llave de la escuela; ellos vieron movimiento y llegaron rapidísimo, por eso no hicieron más daño, pero no lograron engancharlos”, indicó.“Es la tercera vez en lo que va del año porque durante el receso también quisieron entrar, rompieron el portón de atrás, pero no pudieron lograrlo”, explicó la directiva.“Lo que no pudieron robar, lo rompieron”, completó la vice Melina Romero al revelar: “No estamos tranquilos porque creemos que esta noche volverán por la bomba porque violentaron la cisterna”.“Todo lo que se logra año a año es gracias al sacrificio de toda la comunidad educativa y fue una tristeza enorme llegar a la mañana y ver los destrozos que hicieron los mismos vecinos de los alrededores; porque es la tercera vez en lo que va del año”, lamentó.En la oportunidad, Naumoff evidenció que “la zona es una boca de lobos” y anticipó que solicitará la reposición de una luminaria en el ingreso a la institución. “La inseguridad es a flor de piel, porque los docentes llegan del colectivo y están al acecho, esperándolos. Es una zona bastante complicada”, sentenció.De cara al ciclo lectivo, que comienza este lunes 26, la directora dio cuenta de los inconvenientes para retornar a las aulas. “Ahora, no sabemos de dónde sacar para recuperar lo robado y dejar la escuela en condiciones, porque no tenemos ayuda de ningún lado”, cerró.