Amigos de Ariel denuncian “negligencia policial” y “maltrato deshumanizado”

Familiares y amigos de Ariel Goyeneche, el joven que murió en un traslado policial el lunes, hablaron ante los medios para explicar su versión de los hechos y apuntaron contra “la negligencia policial”.Desde la sala de Velatorio Sentir, una amiga de la víctima, Ayelén Militelo, explicó a Elonce que la muerte de Ariel se debió a “una situación de violencia institucional. No tiene otro nombre, es necesario hacer hincapié en todo lo que ocurrió posteriormente”.Por si parte, un amigo de Ariel Goyeneche, Marcos Chacon, sostuvo que “el accionar policial no fue destacable para nada”. “El consumo (a Ariel) no lo hace un delincuente. Hay un serio problema de esta sociedad que es el de criminalizar cosas que no entienden o no le tocaron e cerca”.“La drogadicción es un problema que sufren muchas sociedades y de las adicciones no se habla nunca. La no aplicación del protocolo, que Nación sugiere, y la falta de capacitación, marcan que hoy tenemos a un padre de familia y amigo muerto, algo que se podría haber evitado”, precisó ChaconEn sintonía con esto, señaló que “todavía no se tiene el informe definitivo de la autopsia, el abogado querellante será prudente en los tiempos que se marquen. Hay muchas organizaciones civiles que se están haciendo eco”. Acto seguido, pidió justicia y “el rápido esclarecimiento del accionar policial: sugerimos que pase la disponibilidad que había esa noche, ya que estas personas podrían entorpecer la investigación”.En cuanto al caso judicial, imploró que “la fiscalía pida lo máximo, de mínima es homicidio calificado”.“Fue un maltrato deshumanizado, necesitamos transparencia, verdad y justicia”, concluyó.