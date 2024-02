Muerte de Ariel: “Se podría haber evitado si la Policía actuaba correctamente”

Policiales Familiares del joven muerto frente a dependencia policial piden justicia

, aseguró ala hermana del hombre de 38 años quehacia comisaría segunda de Paraná.“Ariel era una persona muy buena, un ser muy especial y el que lo conocía sabe la luz que tenía; amaba a su hija, tenía amigos y”, indicó Analía y explicó que su hermano “hizo muchos tratamientos para poder superar eso, tenía períodos en los que estaba bien y recaídas”., lo que ocurrió el lunes feriado, “fue una recaída”. “Pero si la Policía hubiera actuado correctamente, aplicando los protocolos que corresponde, se podría haber evitado esta cuestión (la muerte de Goyeneche) porque ellos mismos manifiestan que desde el momento en el que lo ven a Ariel en calle Piedrabuena,, fundamentó la joven durante una rueda de prensa que brindó junto a amigos y familiares tras despedir los restos de su hermano fallecido.; cuando lo abordaron, bajó voluntariamente y (a los policías) les cuenta en la paranoia que en ese momento estaba teniendo y, en vez de llevarlo a un hospital -que es lo que corresponde en estos casos- y por el protocolo que se debe seguir en estas situaciones,repasó al remarcar: “Mi hermano era una excelente persona”.“No sabemos qué sucedió dentro del móvil”, sentenció Analía. Y continuó: “Una persona con una enfermedad, que es el consumo, en una situación de paranoia y que siente que lo están persiguiendo, que lo van a matar, es muy complejo meterlo dentro de un auto y retenido de su libertad”., contó Analía.reafirmó entre lágrimas.denunció. De hecho, comentó que los vecinos se presentaron como testigos, porque él no se pudo defender, porque estuvo totalmente indefenso en esa situación”., sostuvo la joven.Se recordará que la autopsia practicada al cuerpo de Goyeneche en la Morgue Judicial de Oro Verde arrojó que la causa de la muerte fue asfixia, pero aún se desconoce si fue traumática o no traumática, o si fue por un problema de salud de la víctima dado que, según trascendió, padecía asma. Al respecto, su hermana fue contundente:porque Ariel no tenía antecedentes, jamás pisó una comisaría; él tenía una enfermedad”, insistió al recalcar:“Por qué si él estaba pidiendo ayuda y ya habían constatado que no tenía antecedentes penales y el cuadro en el que estaba, por qué no le brindaron asistencia inmediata, por qué ese padecimiento, qué se quería hacer con él”, se preguntó y reiteró la acusación “por violencia institucional”. De hecho, reveló que evaluaban la posibilidad de velar el cuerpo a cajón cerrado“A mi hermano no me lo devuelve nadie, peroporque él era un tipazo”, cerró.