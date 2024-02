Detuvieron al acusado de matar a su madre y a su hermana con espada samurai

Cuando se dio cuenta de que iban por él, Daniel Derderian, el hombre acusado de matar con una réplica de espada samurai, arma conocida como katana, a su madre y a su hermanastra, doble crimen ocurrido en General Pacheco, en Tigre, intentó correr y escapar, pero no pudo ir muy lejos y fue detenido por personal de la policía bonaerense.Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. El sospechoso, hijo y hermanastro de las víctimas, fue arrestado hace pocos minutos en cercanías de la estación de Garín, en Escobar.Tras activarse las antenas del teléfono celular en Garín, el fiscal José Amallo, que se hizo cargo de la investigación en los primeros minutos de hoy, le encomendó a detectives de la policía bonaerense que hicieran un amplio rastrillaje por la zona.“Tras realizar amplias tareas investigativas, que incluyeron recolección de testimonios, análisis de material fílmico e información obtenida a partir de la apertura de la antena del teléfono celular del sospechoso, se logró ubicar a Derderian en Garín”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.Tras ubicar al sospechoso en cercanías de la estación de trenes de Garín, el fiscal Amallo ordenó la aprehensión de urgencia, concretada por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (subDDI) de Tigre y personal del Grupo Táctico de Operaciones (GOT) de la comisaría de 2a. de Tigre.Las víctimas, Elsa Suárez, de 66 años, y a su hija, Sofía Chaparro, de 31, habrían sido asesinadas entre el viernes y el sábado pasados. El doble crimen fue descubierto por unos vecinos que llamaron al número de emergencias 911.Los cuerpos fueron encontrados en el fondo de la casa donde vivían las víctimas, en un patio interno que da una precaria vivienda donde, desde hace unos cuatro meses, vivía el sospechoso. Ambas mujeres presentaban heridas de armas blancas y golpes en la cabeza y el cuello.“Chaparro, hermana del sospechoso por parte de la madre, tenía lesiones combatibles con signos de defensa en las manos y los brazos. Suárez no, lo que hace suponer que fue atacada de manera sorpresiva”, dijo auna fuente con acceso al expediente.Los policías de la comisaría 2ª de Tigre que llegaron tras las llamadas hechas por los vecinos al número de emergencias 911 encontraron una katana con manchas hemáticas y cabellos, por lo que se presume se trata del arma homicida.“Suponemos que el sospechoso se fue de la escena del doble crimen en bicicleta. Los vecinos dijeron que en la casa había siempre tres bicicletas y solo fueron halladas dos. Además, se sabe que él solía andar en bicicleta”, dijo un investigador.Un detective del caso sostuvo aque la bicicleta usada por el sospechoso fue encontrada abandonada a pocos metros de la escena del doble crimen.“Suponíamos que no podía estar muy lejos. Primero lo buscamos por Tigre, después, con la activación de las celdas telefónicas, decidimos ‘peinar’ toda la zona de Garín hasta encontrarlo. Cuando fue detenido, al sospechoso se le secuestró una mochila”, afirmó una fuente judicial.El sospechoso, publicaba en sus redes sociales imágenes de calaveras, fotos del personaje de cómics Wolverine, ilustraciones de La Parca y pornografía.Darderian, quien se hacía llamar “Dariel” en sus respectivos perfiles de Instagram (@derderiandan) y Facebook (Dariel Derderian), donde gran parte de sus imágenes publicadas eran generadas a través de programas de inteligencia artificial. se presentaba como un fanático del “animé” y de las armas blancas.