Video: colectivero bajó a “picanazos” a familia que no podía pagar el boleto

Momentos de caos y violencia se vivieron este martes en el barrio porteño de Constitución, cuando un chofer de la línea 28 bajó del colectivo a una familia con una picana. Insultos y amenazas surgieron de ambas partes luego de que el pasajero le pidiera al conductor viajar gratis porque no tenía para pagar.El hecho se difundió en las redes sociales y fue compartido por diferentes medios de comunicación. El conflicto ocurrió en horas de la mañana y fue captado en video por Mauro Mamani, otro pasajero que relató a Infobae cómo se originó la pelea.Según Mamani, un hombre, acompañado por su mujer y su hijo, subió a la unidad y se dirigió al conductor con un pedido: “Hola, perdón, pero no tengo para pagar. Me gasté toda la plata en la comida del nene. ¿Puedo viajar gratis, por favor?”.La respuesta del chofer fue negativa, por lo que el hombre se dirigió hacia su familia, quienes ya se encontraban en la parte trasera del colectivo, y les dijo: “este pelotudo no quiso ayudarme”. A su vez, el pasajero propinaba otros insultos y gritos hacia el conductor.Otro pasajero intentó ayudar a la familia pagando los pasajes, pero el chofer volvió a reiterar su negativa por la reacción del hombre, hecho que también puso en su contra al individuo que intentaba mitigar la tensión.A partir de ese momento, Mamani asegura que el padre de familia instigó al conductor con un “vení, gil, que te cago a piñas y te dejo muerto en el piso”. Segundos después su pareja se dirigió a la parte delantera de la unidad y la situación te tornó aún más hostil cuando el chofer sacó una picana y comenzó a pedirles a los individuos que se bajaran.

Como se puede ver en el video, el chofer abre mantiene las puertas de la unidad abiertas para que los individuos puedan descender, mientras, en cierta forma, los empuja hacia la salida con el objeto.El menor, con notable temor por la situación y por el fuerte ruido de la picana, se suelta de la mano de su madre para escapar del conflicto y es el primer en descender del colectivo. Por fortuna, en la parada en la que se encontraba detenida la unidad había efectivos policiales, quienes lograron controlar el episodio.