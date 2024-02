Hallan más de cuatro millones de pesos en allanamientos por robo a ex intendente

Policiales Detuvieron a autores del robo en la vivienda de exintendente de Nogoyá

En el marco de la investigación por el robo al ex intendente de Nogoyá, se procedió al secuestro de más de cuatro millones de pesos tras tres allanamientos concretados en esa localidad, entre otros elementos de interés para el caso.El Juzgado de Garantías de Nogoyá, valiéndose de los indicios colectados por personal policial de las Divisiones Investigaciones y Criminalística, autorizó tres allanamientos: "Se desplegaron dotaciones en una vivienda ubicada sobre calle Rocamora; otra en calle Catamarca; y otra en calle Caseros", confirmó el Jefe Departamental Nogoyá, Rafael Godoy. Y agregó: "Tras exhaustivas búsquedas se hallaron seis teléfonos celulares de diferentes marcas -pasibles de pericias- y una mochila. También vajilla coincidente con la buscada y, al margen de los elementos interesados, se encontraron cartuchos completos calibre 7.62, calibre 9mm (algunos de ellos punta teflón), calibre 38 especial, un cartucho 377 Magnum, cartuchos calibre 11.25 y calibre 12, un cargador 9 mm y dos pistoleras”. De acuerdo a lo que confirmó el comisario, el hallazgo de las armas de fuego motivó el inicio de una causa paralela, por disposición de la Unidad Fiscal, ya que los moradores carecían de documentación pertinente para la portación.También se encontraron restos de cocaína y marihuana, además, de dos balanzas de precisión, por lo que se dio intervención la División Toxicología en el lugar".La presunta comercialización de estupefaciente tomó fuerza con el secuestro de más de cuatro millones de pesos hallados en la primera vivienda allanada. Sus moradores no pudieron acreditar el origen de la suma que se encontraba preparada en fajos y ya contabilizada. Si bien no existe denuncia de faltante de dinero, la dudosa procedencia, significó el secuestro, confirmó FM Estación Plus.Horas más tarde, abocados a continuar la investigación del hecho ocurrido en la vivienda del ex intendente, la Policía logró dar con más bienes: "El personal policial arribó a un domicilio de calle Gualeguaychú -entre Victoria y Diamante- de Nogoyá, localizando un sillón de tres cuerpos de pana, con almohadones; un espejo antiguo, con detalles en sus marcos, de aproximadamente dos metros de largo; seis sillas de madera, color marrón claro; una mesa de madera, color marrón claro plegable; y una sábana, con la cual tapaban alguno de los elementos mencionados, todos coincidentes con los denunciados", indicó Godoy. Los bienes fueron secuestrados, previa intervención del gabinete criminalístico.En el marco de la causa, existe "un detenido, quien presenta antecedentes penales -de hecho, tenía un pedido de captura vigente-; un menor fue demorado en base a la imputación; y tres personas más están identificadas en el expediente. Todos son oriundos de Nogoyá y la Justicia determinará su grado de responsabilidad y eventual pena", manifestó el comisario. Cabe consignar, que al expediente de origen se le suman los iniciados a partir de los hallazgos no previstos y que configuran otros delitos.