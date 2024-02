Desvalijaron una casa, se sacaron fotos en el jacuzzi y las colgaron en redes

Sociedad Murió un hombre por descarga eléctrica al tocar un cable con la tijera de podar

? ENTRÓ A ROBAR DOS VECES A UNA CASA, SE SACÓ UNA FOTO EN EL JACUZZI DE LA VÍCTIMA Y LA SUBIÓ A REDES

- Pasó en Villa Elisa

- Acá los videos pic.twitter.com/304Cv1n7Yz — Vía Szeta (@mauroszeta) February 6, 2024

Otra mala noticia @Kicillofok los mismos hermosos que entraron y privaron de su libertad a mi vieja el jueves en su casa de #VillaElisa volvieron a entrar en su ausencia y se llevaron todo lo poco que no se habían llevado. Ya hicimos 6 denuncias — Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) February 5, 2024

Una mujer residente de Villa Elisa, en el partido de La Plata, fue víctima de dos violentos asaltos en un lapso de tres días, cometidos por los mismos delincuentes. El hijo de la víctima denunció que, aunque la Policía identificó a los ladrones, aún no han sido detenidos. Además, uno de los asaltantes se fotografió desde el jacuzzi de la casa y compartió la imagen en sus redes sociales.La víctima intentó escapar, pero fue detenida y amenazada por los asaltantes, quienes le exigieron dinero. Después de llevarse $50,000, un televisor y un celular, ataron a la mujer antes de escapar. Los vecinos, alertados por sus gritos, llamaron a la Policía.“Hasta ayer pasaban como si nada por la puerta de su casa, le avisamos al comisario y nos informó que no los puede detener porque no le dan la orden de detención. La Plata es un chiste a contramano”, lamentó y detalló que ya realizaron seis denuncias.Ezequiel también compartió una foto en la que uno de los ladrones se fotografió dentro del baño de la casa y la publicó en redes sociales. Fuente: (Los Andes)