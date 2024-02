Buscan a adolescente de 18 que se ausentó el miércoles de su casa en Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Paraná se solicitó la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Ángeles Florencia Foquino, de 18 años, quien el miércoles 31 de enero, a las 16.30 aproximadamente, se habría retirado de su hogar en Paraná, siendo la última vez que la familia tuvo contacto con ella.



Al momento de ausentarse de su domicilio, vestía short rosado y musculosa negra, zapatillas de marrones marca Adidas. Además, llevaba una mochila rosada con estampados de emojis.



Foquino mide 1,56 metros, es delgada, tez blanca, ojos marrones, pelo castaño claro, largo y lacio. No lleva tatuajes.



“El ultimo día que la vimos fue el miércoles cuando salió a la práctica de fútbol, en la canchita del club Don Bosco, y no volvió más; siempre avisaba si se quedaba en la casa de alguna amiga, pero todas sus pertenencias están en la casa”, contaron familiares a Elonce.



Los familiares de Foquino creen que le pasó algo porque llaman al celular y no atiende. “Tampoco ha subido estados a las redes sociales sobre los lugares a los que iba”, indicaron.



La adolescente se domicilia en calle Alte. Brown al 900 y hasta el club habría ido caminando.



Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a Comisaría Cuarta y/o a la División de Trata de Personas 343 6222278.