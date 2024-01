La Escuela Secundaria Nº 37 “Manuel Belgrano” (ex Comercio Nº2), durante el receso, fue blanco de un hecho de vandalismo ocurrido en el predio de la institución, ubicado sobre calle Artigas 807. “Sustrajeron un calefón de una casita en la que se guardan elementos de Educación Física, pero no podemos precisar la fecha”, comunicó ala rectora María Lorena Marcos. Tras advertir el ilícito, el viernes, se dio intervención al 911 y a comisaría décima, y personal de Criminalística tomó huellas digitales.“Entraron por los fondos; usaron unos bancos para bajar por el tapial, rompieron la puerta de la cocina de la casa y así sustrajeron el calefón”, amplió el secretario escolar, Gonzalo Ruíz Díaz, al tiempo que aseguró que desconocen si los malvivientes robaron otros elementos del interior del inmueble ubicado en barrio Paraná V.En la oportunidad, desde la escuela reclamaron por el desmalezamiento del predio educativo “porque el pasto alto perjudica el dictado de clases de Educación Física”.“En marzo, la escuela cumple 50 años desde la creación del edificio educativo, para lo cual están previstas actividades alusivas a la fecha; e invitamos a ex alumnos y ex docentes a sumarse a los actos protocolares que se desarrollarán durante la primera etapa del año”, indicó la rectora.