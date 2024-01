Niño de dos años falleció tras ser atropellado por moto conducida por adolecente

Un niño de dos años falleció tras ser atropellado por una motocicleta en Villaguay. El trágico hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 18, en calle Solanas, entre Florencio Deris y Emma. C de Polak.



Un moto Corven de 125 cc. circulaba sin dominio colocado, conducida por un adolescente de 15 años, quien iba acompañado por un amigo de 14, ambos del barrio Hipódromo.



Los vecinos señalaron al personal de la comisaría Primera de Gualeguay que la moto iba por calle Solanas de oeste a este y al pasar la intersección de calle Emma. C de Polak colisionó al niño. En medio de la desesperación, subieron a la criatura a un vehículo particular y lo trasladaron al hospital San Antonio de Gualeguay.



El conductor de la moto intentó escaparse del lugar, pero fue demorado por vecinos. Los policías retuvieron el rodado y trasladaron a los menores hacia Jefatura Departamental, para, posteriormente, permitir que se retiren con sus padres.



En el nosocomio, al niño le diagnosticaron “traumatismo de cráneo y politraumatismos”, por lo que fue trasladado al hospital San Roque de Paraná, donde, poco después .



Unas horas más tarde se informó el fallecimiento de Gael Eguizabal.