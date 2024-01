Violento asalto a una mujer en el barrio Procrear: “Me asusté mucho”

En el video al que pudo accederse puede ver al hombre observar a la mujer y esperar el paso de un vehículo por la zona. Segundos más tarde, corrió y empezó a pelear por el teléfono, tirándola al suelo a la propietaria que llevaba una mochila también.Tras conseguir el dispositivo móvil, emprendió la huida hacia su derecha, según pudo observarse en el video.Marianela, que fue la damnificada, dialogó con Elonce y contó cómo sucedió: “Esto pasó cerca de las 16:45. Estaba esperando a una compañera de trabajo que pasé a buscar. Por lo que se ve en el video porque yo no lo vi, aparece en el contenedor de basura, se me acerca por el celular y empiezo a forcejear. Trato de no largarlo y ahí es donde me tira, me agarró el pelo, seguimos forcejeando y se fue con el teléfono”.Por otro lado, reveló: “No está bueno que te pasen estas cosas”. También comentó que en el barrio Procrear “vienen varios hechos delictivos lamentablemente”.La mujer ya radicó la denuncia en la Comisaría Décimo Tercera y tras el hecho confesó que “es la primera vez que me pasaba. Me asusté mucho”.