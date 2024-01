Presunta estafa con venta de motos en Paraná: la versión del empleado denunciado

La versión del empleado denunciado

Al menos 30 clientes fueron estafados con la compra de motos 0 KM en una concesionaria de Paraná y la firma denunció a sus propios empleados, a quienes acusa de montar una “caja” paralela para defraudar a la empresa.Se investiga por estos días, a cuánto ascendería el perjuicio, pero en primera instancia, se sospecha que suma superaría los diez millones de pesos.Mientras avanza la investigación,, el programa que se emite por Elonce y es conducido por Mauricio Anttematten, dialogó con Jonathan Ramos, uno de los empleados denunciados, a quien endilgan ser uno de los componentes principales de la presunta defraudación a la concesionaria de motos.“En “MotoYa Multimarca” era un empleado, un vendedor. También cobrábamos las cuotas y la venta de planes”, afirmó aJonathan Ramos, uno de los acusados por la millonaria estafa con la venta de motos en Paraná y quien fue denunciado por el titular de la firma.“Después de la denuncia, he recibido muchísimas amenazas por parte de los clientes. Por eso, me presenté en tribunales, dando la cara y siempre estuve a disposición de la justicia, pese a que decían que yo me estaba escondiendo y que estaba prófugo. Es todo mentira”, remarcó a Elonce.“También me presenté en la División Delitos Económicos, debido a las amenazas que he recibido, pero no me quisieron tomar la denuncia”, explicó y agregó que “después me presenté en otra división y me recibieron la denuncia por las amenazas”.“Cuando me han increpado, yo expliqué a los clientes que no soy yo el que tiene que entregar la unidad, porque hay un proceso y una entrega pactada de las mismas”, aclaró y agregó que “hay clientes que ha pasado 90 días y no han retirado la unidad y por eso, son las amenazas hacia mi persona”, sostuvo Ramos.El titular de la empresa “MotoYa Multimarca”, había mencionado aque descubrió las supuestas maniobras delictivas al encontrar una notebook en la que los empleados, recibían las transferencias y presuntamente, no las depositaban en las cuentas de la empresa, sino las desviaban a otras cuentas personales.Al respecto, Ramos dio su versión y explicó que “en la notebook, estaba abierto mi Whatsapp personal y puedo comprobar que todas las transferencias que he recibido, no han sido de clientes, sino de personas que participan de un “Casino Virtual”, donde hacíamos apuestas y por eso, nosotros, brindábamos nuestro alias y nos depositaban ahí”, explicó el acusado y agregó que “se puede corroborar tranquilamente, y está a disposición la cuenta de MP, para que vean que las transferencias grandes que recibíamos, no eran de los clientes”, reiteró el encargado de la firma y denunciado por su empleador.Por otra parte, el acusado negó haberle ido a cobrar a clientes de “MotoYa Multimarca” a sus domicilios. “Hemos ido a hacer contratos a domicilios y los jefes han estado en conocimiento que hemos realizado contratos en los domicilios. Por ejemplo, a una clienta de San Benito o en Crespo, porque les avisábamos antes de hacer los contratos”, sostuvo Ramos.Al ser consultado por los motivos que habrían llevado al titular de la empresa a hacer la denuncia, Ramos sostuvo que “es un tema complicado, pero yo lo que asemejo es que, nosotros, tenemos más de 200 planes de motos vendidos, en los cuales, al ingresar al plan, uno congela el monto del retiro pactado y los clientes llegan en uno, dos, tres o cuatro meses”, dijo y agregó que estima con sus compañeros que al titular de “MotoYa Multimarca”, “al tener que entregar tantas motos, no le cierran los números para hacer semejante compra de motos (unas 200). Es decir, al cliente le recibís 200 mil pesos de monto para retirar una moto y el valor de la unidad es 900 mil pesos. Supongamos que tiene que comprar 50 unidades para entregar y para eso, necesita 45 millones de pesos para poder cumplir con los clientes”, explicó.Asimismo, agregó que “a principios de 2023, esa moto valía 450 mil pesos y con la inflación, en diciembre, valía 900 mil pesos. Con los montos de entrega, no se llega a comprar para entregar”, reflexionó Ramos.Finalmente,preguntó a Ramos si “negaba haber desviado fondos, haber tenido un Alias paralelo, haber pasado dinero a otras cuentas y, haber estafado a la empresa; lo cual habría motivado, su despido y la denuncia en su contra en octubre del año pasado”.Al respecto, el acusado sostuvo que “quiero aclarar que no me despidieron, yo renuncié a la empresa. Y niego todo. Yo no los estafé. Lo dije mil veces, yo no los estafé”, reiteró el denunciado.