Consumieron un millón de pesos en alcohol y quisieron pagar con una app falsa

Ocho jóvenes, en su mayoría turistas, hicieron una salida de lujo en el balneario “Jano’s Beach” de Mar del Plata, y tras consumir cerca de un millón de pesos en bebidas alcohólicas durante la madrugada, intentaron pagar la cuenta con una aplicación aparentemente apócrifa de una billetera virtual.



Se trata de seis hombres y dos mujeres, todos de entre 22 y 24 años: uno es oriundo de La Plata, dos de Garín, dos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de Escobar y el restante de Mar del Plata.



Los jóvenes habían ido al balneario ubicado en Avenida de los Trabajadores al 4700 y en el lugar habían acumulado una cuenta cercana al millón de pesos por las bebidas alcohólicas que habían consumido.



Al momento de pagar, uno de los jóvenes realizó tres pagos mediante transferencias desde su celular, con una aplicación que simulaba ser Mercado Pago.



Como los pagos no ingresaron, el personal de seguridad de “Jano’s Beach” retuvo a los ocho jóvenes y llamó al 911. Personal de la comisaría quinta llegó al lugar y detuvo a los ocho estafadores.



Los jóvenes, que no tenían ningún antecedente penal, quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Culposos y fueron imputados por el fiscal Javier Pizzo por el delito de “estafa”.



El fiscal Pizzo ordenó secuestrar el celular utilizado para hacer las transferencias para peritarlo y así confirmar si la aplicación de Mercado Pago instalada es apócrifa o no. Además, solicitó informes del usuario a la empresa, para corroborar si utilizaba esa billetera virtual y si, de usarla, tenía el saldo para poder pagar la cuenta cercana al millón de pesos.



De confirmarse que la estafa existió y que no fue un problema de la billetera virtual que no ingresó el pago, los jóvenes deberán enfrentar un proceso penal por el delito de estafa, que contempla una pena en expectativa que va del mes a los 6 años de prisión, con la posibilidad de una solución alternativa de abonarle a la víctima lo consumido.



El miércoles también se vivieron tres situaciones similares en Miramar, en la que clientes intentaron pagar mercaderías con billeteras virtuales aparentemente apócrifas. En estos casos, la policía recuperó la mercadería y también secuestró los celulares utilizadas para pericias.



Desde la Fiscalía de Delitos Económicos recomiendan a los comerciantes que presten especial atención a las transacciones realizadas con billeteras virtuales y que el vendedor no se conforme con el comprobante de pago del comprador, ni siquiera se confíe en la aparición de una notificación. Porque otra de las funciones que tienen las app falsas es la de “notificar” en el teléfono del comprador con el pago, tal como lo hace Cuenta DNI. La mejor manera para contrarrestar la maniobra es no dar por terminada la compra hasta tanto no impacte el monto pagado en su propia cuenta. (La Capital MDP)