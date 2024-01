Esperaba en el semáforo, le rompieron el vidrio de camioneta y robaron el bolso

Un hombre retornaba a su casa en una Renault Kangoo, paró en el semáforo. Le reventaron el vidrio y le quitaron el bolso que estaba en el asiento del acompañante. Ocurrió en las calles Facundo Zuviría y Juan del Campillo en ciudad de Santa Fe.Era una moto con dos ladrones que se pusieron a la par. Rompieron el vidrio del acompañante, no sé con qué cosa, y me quitaron un bolso con pertenencias: cuadernos, plata, moneda extranjera, anillos. Forcejearon y se fueron en contramano por Juan del Campillo", aseguró.Rápidamente, los ladrones que circulaban en moto tomaron en contramano por Juan del Campillo y la mujer asaltada los persiguió en su camioneta. Los siguió durante varias cuadras, pero los perdió en Iturraspe."En la primera de cambio, cuando me pueda ir, me voy. Tengo familia y esto me da mucha bronca por todo. Vos hacés las cosas bien y después te pasa esto. Ahorrás, tenés que llegar a fin de mes y estas ratas andan por la calle como si nada. Estoy podrida", concluyó entre lágrimas la entrevistada. (Aire de Santa Fe)