Preso esposado se escapó de patrullero, robó en una casa y se dio a la fuga

Un preso de 22 años esposado que era trasladado en un patrullero de la Comisaría Sexta de Santa Fe, escapó del móvil en la zona de Iturraspe y Brasil. Caminó por los techos, se metió en la casa de un adulto mayor y estuvo escondido por horas debajo de una cama hasta que volvió a fugarse. Mientras tanto, la policía lo buscaba pero no lograron detenerlo.



"No sé que pudo haber pasado. No hay otro momento que no haya entrado más que detrás de la policía. Rescato que la persona no nos hizo nada”, dijo José, el hijo de la señora mayor que vive en la casa donde el fugado se escondió debajo de la cama.



Destacó que, “se llevó un perfume, un par de zapatillas y un pantalón con el que se envolvió las esposas. A las 19 estuvo acá en el domicilio escondido debajo de una cama", relató el entrevistado. Si bien lo que se robó no representa demasiado valor desde lo monetario, José y su madre la pasaron despiertos en la noche del temor que les causó la situación. Hasta el momento no hay información acerca del fugado, a pesar de que inmediatamente se dio aviso al 911 de la fuga y varios móviles del Comando Radioeléctrico lo buscaron por la zona del barrio Barranquitas. (Aire de Santa Fe)