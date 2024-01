Viuda negra enamoró a un jubilado, lo llevó a la cama y le robó más de $400.000

Un jubilado se llevó una desagradable sorpresa en Santiago del Estero cuando despertó, en la mañana de ayer, y descubrió que su “enamorada” le había robado “aprovechando que él dormía profundamente tras una noche de pasión”, según publica el diario El Liberal.



El ataque de una "viuda negra" salió a la luz cuando un hombre de 70 años, residente en la ciudad de santiagueña Clodomira arribó a la oficina de guardia de la Comisaría 16 y denunció que una joven le robó más de 400.000 pesos.



El damnificado explicó que hace una semana aproximadamente conoció a una mujer de apellido Coria, de 40 años, con quien inició una amistad. Ella comenzó a frecuentar su casa lo que generó el inicio de una relación amorosa.



Siempre en función a la denuncia que realizó la víctima, el día sábado 20 la mujer llegó al lugar donde reside con su sobrino (46) y permaneció allí hasta las 12.30 cuando manifestó que su madre se había enfermado y debía irse.



Cerca de las 16 la acusada volvió a la casa del jubilado y le pidió quedarse a vivir con él, a lo cual accedió.



La noche del sábado iba a ser la primera noche juntos. El jubilado contó que compartieron la cena y antes de la medianoche se fueron a la habitación donde mantuvieron relaciones íntimas hasta la madrugada.



Según los dichos del hombre, minutos más tarde se quedó "profundamente dormido" y cuando despertó -cerca de las 6 de la mañana- la mujer ya no estaba en la cama, sin saber qué le había sucedido.



El hombre no tuvo noticias de ella desde entonces. En la jornada del lunes cuando quiso llamarla notó que su teléfono celular -al que le deba muy poco uso- no estaba en el cajón de la mesa de luz, donde lo había guardado.



Allí comenzó la sospecha y empezó a revisar sus pertenencias. En ese momento notó que le faltaban $300.000 que tenía guardados en un frasco de plástico en el interior de su ropero.



Además le faltaba un tensiómetro digital, su tarjeta de débito y su DNI, sospechando que la autora del robo sería su "novia".



El día martes a primera hora se presentó en una entidad bancaria para percibir sus haberes y le informaron que además de dos extracciones de $25.000, a través del cajero automático habían realizado un préstamo por 150.000 pesos.



Tras la denuncia de la víctima, la fiscal Cecilia Guido ordenó que los uniformados realicen averiguaciones para dar con el paradero de la acusada, ponerla tras las rejas y recuperar el dinero de la víctima.

Fuente: El Liberal