Los delincuentes señalados por el asesinato de Uma, tienen entre 20 y 22 años

La investigación por el brutal crimen de Uma ya tiene a todos los delincuentes identificados y se espera que en las próximas horas haya nuevas detenciones, que se sumarían a la del joven de 22 años, detenido este lunes por la tarde.Noticias Argentinas accedió al parte policial de la DDI de Lomas de Zamora que lleva adelante el caso en el que se informa quienes son los sospechosos señalados por el intento de robo y asesinato de la menor de 9 años.El único detenido hasta el momento es Patricio Valentín García, de 22 años, que fue capturado tras una pesquisa en su casa en Lomas de Zamora.En el informe se señala que en ese domicilio secuestraron elementos de interés como ocho celulares, tres municiones y una campera negra con rayas blancas muy similar a la que tenía uno de los atacantes.Aunque no posee antecedentes, sí estuvo aprehendido en una causa por robo agravado y se espera que este miércoles sea indagado por el fiscal Pablo Rossi.Otro de los señalados como partícipe es M.P.R.M., de 21 años: la Policía logró identificarlo por una huella dactilar en el Toyota Corolla de color negro que robaron antes del crimen de la nena.Hasta el momento no fue capturado y se realizan allanamientos para encontrarlo. El joven tiene antecedentes penales por encubrimiento y hurto.En tanto, gracias a las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos, se pudo identificar a otro delincuente: se trata de A.M.R., de 20 años, quien también permanece prófugo.Fueron dos llamados al 911 en los que surge su nombre, y un dato que llamó la atención es que en noviembre último cobró una asignación del ANSES.Acerca del cuarto integrante de la banda, señalaron que hasta el momento solo pudieron obtener su alias: sería conocido como "Barrita" o "Baltazar".Aunque no estuvieron involucrados en el crimen de Uma, hay otras tres personas señaladas por los investigadores como integrantes de la banda delictiva, y fueron identificados como G.D.R, de 38 años; N.S.B, de 36 y una menor de 15 años.