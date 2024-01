Robó la batería de un auto en Paraná y quedó filmado: tardó apenas un minuto

Un ladrón sustrajo al batería de un Renault 12. Sucedió el lunes a la madrugada en calle Dogma Socialista, entre Pronunciamiento y Calle 1112, en Barrio Belgrano.El vehículo estaba estacionado sobre la vía pública y el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.En el video al que accedió, se puede observar que una persona abre la puerta del lado del conductor. Luego se dirige a levantar el capot para sustraer, en apenas un minuto, la batería que tenía tres meses de uso. Su valor ronda unos 80.000 pesos.El damnificado, quien se desempeña como trabajador de un frigorífico radicó la denuncia en Comisaría Sexta. Hasta el momento no se pudieron recabar huellas del autor, pero el video podría conducir a establecer de quién se trata.“Me robaron la batería anoche afuera de mi casa en Paraná. Es una Moura 12x75. Lacras que no tienen otra cosa que hacer daño a la gente”, lamentó el damnificado, Rodrigo Stieben. En tanto, un vecino dijo aque la situación por los robos en la zona “está como en todos lados. Por ahí pasan estas cosas, pero a mí nunca me ha ocurrido nada”.