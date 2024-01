Detuvieron a presunto asesino de la hija del custodio de Bullrich

La teoría de la fiscalía

Sociedad Identificaron a dos de los acusados de matar a la hija del custodio de Bullrich

Un joven de 22 años fue aprehendido esta tarde por su presunta participación en el crimen de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un policía de la custodia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asesinada de un balazo durante un asalto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que el sospechoso fue apresado en jurisdicción de la seccional 7ma. de ese partido del sur del conurbano y que se lo investiga como uno de los cuatro posibles autores del homicidio.El fiscal que investiga el crimen de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un policía de la custodia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asesinada de un balazo durante un asalto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, dijo esta noche que es "muy claro" que en el crimen hubo cuatro "coautores" del hecho con distribución de tareas."Es un hecho tremendo. Todos los recursos del Ministerio Público Fiscal, de la Policía bonaerense y de la Policía Federal Argentina han estado a disposición", explicó el fiscal Pablo Rossi a la prensa, acompañado del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Vicente Ventura Barreiro."Estamos tratando de esclarecer este hecho lo más rápido que podemos", indicó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del expediente.Rossi confirmó que "hay una persona en carácter de aprehendida" en función de que se recolectó "evidencia suficiente, por lo menos inicialmente, para entender que ha tenido participación en el hecho"."Tenemos cuatro autores del hecho, no uno (…) Se distribuyeron las tareas primero para cometer el robo de un vehículo y luego el segundo intento de robo en el que se produjo esta tragedia. Es muy claro que los cuatro son coautores", describióRossi destacó que "hay muchas filmaciones" y que "la evidencia digital es importante"."Estamos todos abocados a esto: nuestra prioridad es encontrar a los autores del hecho.Por su parte, Alonso remarcó que apenas ocurrido el crimen "la Policía de la provincia avanzó en la investigación"."Es muy importante ser muy rigurosos para que todo lo que hagamos derive en una condena cierta y efectiva", insistió.En tanto, Ventura Barreiro, dijo que no tiene ninguna duda" de que van a esclarecer el hecho y destacó que el trabajo "profesional" de la Policía bonaerense y de la PFA es "de primer nivel"."Es una familia que ha quedado destrozada por la actuación de estos criminales que no tienen ningún tipo de miramiento con la sociedad", señaló el secretario y agregó que están "en contacto permanente, no solo por este hecho en sí" entre los funcionarios del área de la provincia y Nación.