Solicitarán instalación de cámaras en zona donde hubo derrame de hidrocarburos

Sociedad Realizaron inspección ocular tras derrame de combustible en el río Gualeguaychú

Durante la inspección ocular al ex Frigorífico por el derrame de hidrocarburos en el río Gualeguaychú, el juez Federal Hernán Viri mostró su inquietud por la inacción de las medidas que pidió hace casi tres años.Esta mañana, el magistrado encabezó la revisión de la zona dónde se produjo el derrame de “unos 28 mil litros de hidrocarburos mezclados con agua” sobre el río Gualeguaychú el 12 de enero y observó junto al Fiscal Federal Pedro Rebollo el muelle y la válvula que supuestamente fue vandalizado para cometer el “delito ambiental”.El juez recibió datos de la reparación de la válvula y las limpiezas efectuadas por el personal de la Prefectura Naval tanto en la costa como sobre el agua. “El río está limpio”, destacó un prefecto.Sin embargo, el juez Viri señaló que “aquí hubo un incidente en 2021 y es muy grave que me informaron que se retiró todo el combustible y no se hizo”. A su vez cuestionó la falta de cámaras de vigilancia en la zona a pesar que era medidas que le pidió entonces a la Municipalidad de Gualeguaychú.Otro punto que remarcó es la falta de una barrera o alambrado para evitar el ingreso de personas hasta la cañería que contiene ese líquido contaminante. “Me preocupa tanto este episodio como el anterior” recalcó Viri.En el control estuvieron presentes es uno de los integrantes de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Osvaldo Fernández, también el jefe de Gabinete municipal Luciano Garro, la subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca y el asesor legal del municipio.“Quiero saber si los dos hechos están conectados” dijo el juez respecto de 2021 y el del 12 de enero. Quiero saber si las medidas que solicité entonces se hicieron, pero me indican que las cámaras de seguridad no funcionan desde diciembre y son un elemento importante para la investigación. Impartí nuevamente medidas”.Sobre el retiro del combustible “precisó que debe constatar si no se llevó a cabo el retiro total de los combustibles” y la hipótesis de esta investigación es que “suponemos en principio que el accionar tuvo un fin de daño porque el tapón metálico estaba sellado. Respecto de las responsabilidades, si un funcionario o cualquier persona no cumple una medida judicial eso conlleva responsabilidades y voy a tratar de determinar porque no se concretaron”.Se realiza un análisis químico del rio para determinar la magnitud de la afectación a la naturaleza porque, claramente, hidrocarburos en un río causa un daño ambiental”, puntualizó el juez Viri.Finalmente, sobre el espacio público para la población, Viri enfatizó que “ahora los tanques están cercados y a menos que alguien corte un alambrado, no se tiene acceso a esas zonas de peligro” y el lugar puede usarse para recreación.