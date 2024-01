Delincuente acusado de extorsionar a famosos se ocultaba en Entre Ríos

La Policía Federal detuvo en Entre Ríos a un hombre acusado de extorsionar a famosos, políticos y empresarios con falsas denuncias de abuso sexual, amenazándolos con que, si no le pagaban lo que les pedía, les quemaría la casa.Se trata de Rodrigo Ferreyra Díaz, integrante de la banda que presuntamente lideraba el empresario Juan Manuel Piñeiro, detenido en noviembre de 2023.El ahora capturado estaba prófugo desde diciembre pasado por ser el supuesto autor material de varios incendios a propiedades de personalidades reconocidas, entre los que se encuentra el piloto de Top Race, Norberto “Chiqui” Grosso; el novio de Jésica Cirio y un empresario ligado al gobierno nacional.Ferreyra Díaz fue arrestado el viernes al mediodía por personal de la División Unidad Operativa Federal mientras se encontraba en Concepción del Uruguay. La Justicia había dictado una orden de detención, ya que estaba prófugo desde principios de diciembre, en el marco de la causa que investiga a una banda que se dedicaba a extorsionar famosos.El fiscal Pablo Masferrer trabajó junto a la unidad especializada de la Policía de Morón y, luego de una serie de entrecruzamientos de llamadas, se estableció que el prófugo estaba parando en la casa de un amigo en la ciudad de San José y que trabajaba en un lavadero de autos.En las próximas horas sería extraditado a Buenos Aires para la correspondiente declaración indagatoria.

Falsas denuncias y extorsión

En diciembre de 2023, los investigadores lograron detener al líder de la banda y al resto de sus cómplices.El modus operandi era amenazar a famosos por WhatsApp diciéndoles que tenían información sobre supuestas causas de abuso sexual. Después, les reclamaba una suma abultada de dinero y, si no les pagaban, les prendían fuego sus viviendas, autos y comercios con bidones de nafta. El apriete incluía a un hacker, que creaba cuentas falsas en redes sociales para atosigar a las víctimas.Matías Morla, abogado del piloto Norberto Grosso, aseguró: “Las pruebas son contundentes, nosotros tenemos material fílmico donde se lo puede ver incendiando la propiedad de mi defendido y es por eso que era clave su detención”.Además de “Chiqui” Grosso, entre las víctimas figura Elías Piccirillo, novio de Jésica Cirio, quien fue extorsionado por la banda, aunque no hizo la denuncia. La Policía cree que el empresario pagó y por eso no inició una causa, aunque para los investigadores es una pieza más para sumar a la investigación.También en la causa aparece el nombre del empresario Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y asesor del presidente Javier Milei, quien fue falsamente denunciado en noviembre pasado. Fuente: Todo Noticias