Tomó de rehén durante siete horas a su hijo y golpeó brutalmente a su pareja

Gritos, portazos, insultos y, en dos años, más de siete llamadas al 911. Así era la cotidianeidad de la familia que vivía en avenida Santa Fe al 2500 y que en la madrugada del sábado comenzó a cobrar notoriedad luego de que el padre, un hombre de 55 años, se atrincherara en su departamento durante más de siete horas mientras tomaba de rehén a su hijo de 6 años tras una discusión con su pareja, a quien golpeó brutalmente antes de dejarla ir.



El calvario tuvo fin poco antes de las 13, cuando detuvieron al atacante. Luego de siete horas, la mujer y el niño fueron liberados y atendidos por el SAME. La familia alquilaba desde hace dos años un departamento de dos ambientes, que contaba con una amplia terraza. El mismo lugar donde Omar Antonio Pawlizki se encerró junto a su hijo.



“La Policía los venía a ver más que cualquier familiar”, dice una vecina cercana al departamento de la familia. “Los dos se peleaban más de una vez, pero siempre abundaban los gritos del nene, que lo hacía porque tiene autismo. En el grupo de WhatsApp siempre se quejaban”, suma otra que también vive cerca.



Los gritos a la madrugada eran “comunes” entre los inquilinos, pero en algunas ocasiones, cuando intuían que la discusión escalaba cada vez más, entre los vecinos se organizaban para llamar a la Policía. “En dos años, el patrullero vino como unas siete veces. No importa si estabas cerca o lejos de la puerta, los gritos se escuchaban”, explicó un hombre que vive un piso arriba.



Según contaron a este medio, Omar trabajaba de vendedor ambulante y salía “de vez en cuando” a vender sándwiches. En cuanto a la mujer, los vecinos aseguraron que es la que se encarga del cuidado de su hijo.



Los dichos de los vecinos surgen de peleas que escucharon, pero nunca las presenciaron. Lo cierto es que Pawlizki tiene un extenso historial de denuncias de violencia de género entre 2017 y 2023, que incluyó varias violaciones a restricciones perimetrales e incluso una prisión domiciliaria.

Fueron cinco denuncias por hostigamiento, 7 causas por resistencia a la autoridad, 4 por lesiones leves y 1 por lesiones graves, en julio del año pasado.

Omar había tenido una perimetral en 2020, que violó dos veces. Luego fue condenado a arresto domiciliario y se le otorgó nuevamente la tobillera hasta enero del año pasado, cuando cumplió la condena.



En sus redes sociales todavía se encontraban mensajes de la familia de su pareja, pidiéndole que los dejara en paz.

Este sábado a la madrugada, la mujer llamó desesperada al 911 pidiendo ayuda para contener a su pareja que estaba agresivo. Cuando llegó el personal de la Comisaría Vecinal 2B al departamento, la encontraron con un golpe en el rostro: les explicó a los efectivos que había sido agredida por el padre de su hijo y que éste además se había encerrado con el nene en la terraza.



Las horas pasaban, los vecinos comenzaban a preocuparse en el grupo de WhatsApp y todos aseguraban que “esto en algún momento iba a escalar a más”. El hombre no quería dejar ir a su hijo, ni mucho menos salir del departamento. Los agentes intentaron dialogar, pero él se negaba.

Tras siete horas, la Policía tiró abajo la puerta de entrada, ingresó y logró sacar al menor. La mujer y el niño fueron asistidos y derivados por el SAME, en buen estado de salud, al hospital Fernández. Fuentes policiales aseguraron que el hombre no tenía en su poder una granada, como se especuló en algún momento durante las horas que mantuvo de rehén a su hijo.



En ese tiempo, varios vecinos del edificio tuvieron que ser evacuados. Un equipo del SAME, describió su titular, Alberto Crescenti, estuvo trabajando con la madre del niño y mantuvo una ambulancia alistada durante la negociación de los policías con el hombre.



En el caso intervino la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Permocelle, que dispuso que se labraran actuaciones por “lesiones” y solicitó la presencia en el lugar de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), GER, Bomberos y también personal del GAPE.



Luego del desenlace, tanto el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, felicitaron en la red social X al personal de la Policía de la Ciudad por su accionar. "El hombre está detenido y la mujer y el niño a resguardo", detalló Wolff.



Este sábado por la tarde, tras el caos y la tensión en el piso 3, solo abundaba el silencio. Al final del pasillo, hay un departamento al que le falta su puerta y por delante de ese hueco lo custodia una consigna policial.



“Se peleaban, pero a los dos días los volvías a ver juntos”, dice brevemente una señora. Cabe destacar que, durante el ciclo de violencia, la mayoría de las mujeres luego de un episodio violento suelen volver a tener vinculación afectiva con su agresor. En muchos casos, tienen además una dependencia económica que les dificulta poder salir de ese círculo violento.



En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2020 se registraron 287 víctimas letales: 251 de femicidio directo y 36 de femicidio vinculado. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o ex. Ante una duda o una urgencia, llamar al 144.