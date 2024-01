Con el cuento del pariente le robaron 50.000 dólares a una jubilada

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Una jubilada de 80 años fue víctima de una estafa millonaria en La Carlota, provincia de Córdoba y le robaron 50 mil dólares con el famoso “cuento del tío”, los ahorros de toda su vida.



El robo comenzó el jueves a la mañana, cuando la mujer recibió una llamada al teléfono fijo de una persona que se hacía pasar por su prima que vive en Chaco. “La voz era igual. Incluso me llamó por mi apodo y me preguntó si tenía dólares guardados”, comentó la anciana al medio local Frontera del Sur.



La víctima le dijo que sí a su presunta prima y del otro lado del tubo le dijeron que debía “cambiarlos urgente porque los billetes de cara grande y cara chica ya no servían y que ahora eran amarillos”.



Ante la duda, la jubilada le comentó que llamaría a su hija que vive en Buenos Aires para consultarle. Segundos después empezó a sonar su celular. Era otra persona que se hacía pasar por su hija y que le decía que estaba en un banco haciendo el mismo trámite.



“Era la voz de mí hija, no pude ignorarla. Me decía que estaba en un banco cambiando sus dólares”, recordó la mujer. Entonces, su prima desde Chaco le contó que había un chico en La Carlota que ayudaba a cambiar los ahorros en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.



Según le dijo, debía llevar el dinero hasta esa ciudad y entregarlos. Hasta ese momento nada le parecía extraño a la jubilada. “Agarré mi auto y me fui hasta el sector que se me indicó. Ahí estaba un joven sentado en el guardarraíl cerca del cruce de la ruta provincial 4 y la ruta nacional 8”, relató y siguió: “Le dije que se acerque porque no me quería bajar porque hacía calor”.



El joven se acercó hasta el vehículo y sin mediar palabras tomó el dinero. La estafadora le había dicho que por la tarde le llevarían los “nuevos dólares”.



La jubilada regresó a su casa y recibió un nuevo llamado de la presunta prima chaqueña que le indicaba que por la tarde un remis la buscaría para llevarla a Venado Tuerto. Mientras la mujer se preparaba su nieto llegó a visitarla. Fue él quien le advirtió que había sido estafada.



“Abuela es toda una mentira, te hicieron el cuento del tío. Llamá a la policía”, le dijo el joven y la mujer entró en crisis. “Me sentí una ilusa, y me preguntaba cómo me había pasado esto, entregué todos mis ahorros, y quizás no sé dónde estaría ahora si me hubiese subido al remis”, expresó aún indignada.