Habría ejercido como médico pero sería especialista en carpintería metálica

Un allanamiento y registro domiciliario se realizó en Ibicuy este jueves, con la orden del Juzgado de Transición y Garantías N°2 de Gualeguaychú, a cargo de Ignacio Telenta. La misma fue solicitada por el fiscal Gastón Popelka, a partir de una denuncia que llevó varios meses de investigación.



Un médico que había llegado a Ibicuy, entregando tarjetas con su nombre y especificando “traumatología y ortopedia, médico de jineteadas” y a continuación su número telefónico, despertó la curiosidad de una persona que no encontró al supuesto profesional en los registros, por lo que decidió denunciar presunto “ejercicio ilegal de la medicina”



El médico, de 65 años, sería oriundo de la provincia de Buenos Aires, pero no estaba registrado como médico sino como fabricante de carpintería metálica. No se pudo corroborar su número de matrícula como así tampoco registros de inscripción en Federación Médica ni colegios médicos, o instituciones de salud donde se solicitó información.



En el lugar se produjo el secuestro de varios elementos que suelen ser utilizados por personal médico y traumatólogos, así como también medicamentos, recetas firmadas y selladas, además de otros objetos que podrían ser de vital importancia para la investigación.

Fuente: Radio Máxima