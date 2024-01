Tragedia en Ruta 168: retiraron el camión del agua y buscan al chofer en la zona

Policiales Confirmaron identidad del chofer y la posible causa del accidente en Ruta 168

Policiales Cómo descubrieron que un camión había caído desde un puente en Ruta 168

Policiales Confirmaron que camión cayó al río en Ruta 168 y buzos hallaron el vehículo

Video: Tras un arduo trabajo, retiraron el camión que cayó al río

Después de más de cuatro horas de trabajo con una pesada grúa y su larga pluma, dos máquinas retroexcavadoras y otros equipamientos; sumado a la tremenda tarea de los buzos, se logró amarrar la parteLas tareas se desarrollaron por más de 15 minutos y el camión terminó fuera del riacho, a las 16.35. De esa manera,“Tuvimos resultados negativos en la búsqueda del cuerpo y a partir de este momento, se va a arrancar con el rastrillaje minucioso en la vegetación del lugar”, remarcó el coordinador de Bomberos Zapadores de Santa Fe, Alexis Sciacca y agregó a Elonce que “ahora, se trabaja con dos hipótesis: que el cuerpo haya sido despedido del camión en el momento del choque o, que, cuando se saca al camión, el cuerpo puede haber salido hacia algún lugar cercano. Por eso, los buzos siguen con el trabajo en el agua”, remarcó el funcionario santafesino.Tras confirmar que el cuerpo del camionero, Matías Costa, de 31 años, no se encontraba en la cabina del camión,del lugar del accidente.. Además, los buzos, volvieron a sumergirse en el agua con el objetivo de continuar con el rastreo en el lecho del curso de agua.“El procedimiento para retirar el camión fue complicado, porque tuvimos que amarrarlo y con dos máquinas los sacábamos para atrás, mientras la pluma lo levantaba. De esa manera, se podía sortear la barranca de unos cuatro metros que hay en la orilla del riacho”, explicó y agregó que “es un dato favorable que en el curso de agua está quieto, que no tiene correntada”, señaló.“Los trabajos van a continuar hasta que se encuentre el cuerpo”, indicó el coordinador de Bomberos Zapadores de Santa Fe.En cuanto a la máquina que llevaba el camión y quedó en el lecho del riacho, Sciacca afirmó que “no es responsabilidad de Bomberos y tampoco del Ministerio de Seguridad, pero el propietario ya pactó con el empresario de la grúa para poder retirar la compactadora”, dijo el funcionario a Elonce.Además, Sciacca destacó la labor de los buzos. “Es un trabajo muy bueno, porque tienen visión cero y enganchar las lingas es un trabajo muy minucioso y arriesgado. Es de elogiar el trabajo de los bomberos y de los buzos”, resaltó.Las tareas se suspendieron al caer la noche y se reanudaron esta mañana, antes de las 8, con el trabajo fundamental de los buzos.Una enorme grúa de 30 toneladas, se sumó este mediodía los trabajos que se desarrollan para hallar el cuerpo del joven conductor de un camión que protagonizó un accidente de tránsito, este miércoles por la madrugada.El camión pertenece a una empresa de Córdoba capital. La unidad de 17 toneladas de peso trasladaba una máquina compactadora rumbo a Misiones, hacia una obra vial.La madre del camionero junto al padre, su hermana, su abuelo y su cuñado, permanecieron en el kilómetro 12 de la Ruta Nacional 168, observando los trabajos de búsqueda de su familiar.“Hasta que no encontremos el cuerpo del camionero, no nos vamos a retirar del lugar. Siempre priorizamos la parte humana, los hierros después se verá”, sostuvo el coordinador de Bomberos Zapadores de Santa Fe, Alexis Sciacca, al referirse al operativo que se realiza por estas horas a la vera de la Ruta 168.