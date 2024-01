Un auto despistó y casi “aplastó” a trabajadores de prensa en ruta 168

Un auto que circulaba de Paraná a Santa Fe por la ruta 168 protagonizó un accidente de tránsito que, por poco, no se convirtió en tragedia. Fue en la zona donde realizan tareas de búsqueda del conductor de un camión que cayó ayer desde puente aliviador, hacia el riacho Miní.“Somos trabajadores de prensa, estábamos sentados en el guardarrail, al lado de otro auto. Escuchamos una frenada. El Clío se desvió y se nos fue encima. En ese momento, dos compañeros salieron corriendo. Yo con otra chica nos tiramos para atrás. Pegó justo a donde estábamos nosotros, por lo que, si no nos tirábamos, nos aplastaba las piernas, nos quebraba enteros”, describió auno de los trabajadores.Acotó que “fue una situación para el olvido. Estamos bien porque caímos en el pasto. Vinimos a cubrir lo que ocurrió en el riacho y casi los periodistas somos noticias”Enseguida puso de relieve que “está todo señalizado, podría haber aminorado un poco la marcha, teniendo en cuenta que hay presencia de Gendarmería, de Vialidad Nacional, la Policía, hay conos y venían al palo”.Otro de los afectados contó aque “el conductor nos dijo que le frenó un auto adelante, pero nosotros no vimos ningún otro vehículo. Para nosotros se distrajo viendo todo este movimiento y cuando levantó la vista se asustó y pisó el freno. Por suerte pudimos ver que se nos venía encima”.